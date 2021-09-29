Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son gelişmeler

Galatasaray, stat ismi hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar kazanacak. Messi ve Ronaldo arasındaki kriz gibi futbol, voleybol, basketbol gibi spor branşlarında yaşanan tüm değişimler haberimizde yer almaktadır.

GALATASARAY'DA DACHA BOEYVE BARIŞ ALPER TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Avrupa Ligi'nde yarın Marsilya'yla karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belirlendi. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz kafilede yer aldı.

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Göztepe karşısında galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da Marsilya maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların iki yıldız futbolcusu uzun bir aradan sonra kafilede yer aldı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

FENERBEHÇE HOCASI VITOR PEREIRA, EN SONUNDA PATLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 3'lü savunma ve oyuncu tercihleri üzerine gelen sorulara en sonunda sert cevap verdi. Pereira, "Final oynayacağız dememi bekliyorsunuz. Herkes 3'lü savunmayı konuşuyor. Önemli olan dinamizmdir. Herkes hoca, herkes futbolcu ve herkes her şeyi biliyor. Burada kararları ben veriyorum" diye konuştu. Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında merak edilenleri yanıtladı. Pereira, sık sık sorulan 3'lü savunma ve bazı isimleri neden tercih etmediği yönündeki sorulara patladı. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

GALATASARAY'IN KASASINA 100 MİLYON DOLAR GİRECEK

Galatasaray, stat isim hakkı anlaşmasında sona geldi. Görüşmelere devam eden Başkan Burak Elmas'ın, bu nedenle Marsilya maçına gitmediği bildirildi. Daha önce sponsorluk anlaşmalarında medya önüne çıkmayan Başkan Elmas, bu lansmana katılacak ve soruları yanıtlayacak.

Galatasaray'ın dev sponsorluk anlaşması kısa süre içinde resmiyet kazanıyor. Mynet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, görüşmelerde sona gelindiği için Marsilya maçına gitmedi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>