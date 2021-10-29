Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Vedat Muriqi'in eşinden Fenerbahçe'ye dönüşün habercisi gibi paylaşım geldi, Barcelona'da Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine B takımını çalıştıran Sergi Bajuan getirildi gibi spor dünyasında yaşanan olaylardan derlenen haberler listesi.

ENFEKSİYON NEDENİYLE MBAPPE, MAÇTA YER ALMAYACAK

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in futbolcusu Kylian Mbappe, enfeksiyon geçirmesi nedeniyle Ligue 1'de yarın Lille ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan dünya devinde, İtalyan futbolcu Marco Verratti'nin eğik kaslarında lezyon tespit edildiği ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, enfeksiyon geçiren Kylian Mbappe'nin idmanlara gelecek haftanın başında yeniden başlayacağı ve yarın oynanacak Lille maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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BARCELONA' NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Barcelona'da Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine B takımını çalıştıran Sergi Bajuan getirildi. İspanyol hocanın geçici olarak takımın başında olacağı belirtilirken Katalan devinin, Al-Sadd'ı çalıştıran efsane futbolcusu Xavi Hernandez'le görüşme halinde olduğu ifade edildi. Rayo Vallecano yenilgisinin ardından görevine son verilen Ronald Koeman'ın yerine geçen isim belli oldu. Barcelona'da B takımın teknik direktörlüğünü yapan Sergi Bajuan, geçici olarak takımın hocalığını yapacak.

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VEDAR MURİQİ'NİN EŞİ PAYLAŞTI, FENERBAHÇE TARAFTARI SEVİNDİ

Lazio forması giyen Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik söylentiler gün geçtikçe güçlenirken, Kosovalı golcünün eşinden sürpriz bir paylaşım geldi. Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından "Hayallerim" şarkısıyla birlikte Fenerbahçe'nin golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağının iddia edildiği bir haberin fotoğrafını paylaştı.

