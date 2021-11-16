Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi, Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

MARCAO: KENDİMİ KONTROL EDEMEDİM

Galatasaray'ın yıldızı Marcao, Kerem'le yaşadığı olaydan sonra çok zor günler geçirdiğini açıkladı. Brezilyalı stoper, "Kendimi kontrol edemedim, yüzde 100 suçluyum" açıklamalarında bulundu.

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İNGİLTERE'DEN 10-0'LIK SKOR! DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALDILAR

EURO 2020'nin finalisti İngiltere, I Grubu'nun son maçında San Marino'ya büyük fark attı. İngiltere, 10-0'lık galibiyetle Dünya Kupası biletini güle oynaya aldı.

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DÜNYA KUPASI'NA GİDEN SIRBİSTAN'IN FUTBOLCULARI, ALDIKLARI TÜM PRİMLERİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

Sırbistan hükümeti, Dünya Kupasına direkt katılım hakkı elde ettikleri için Sırp futbolculara 1 milyon euro para ödülü dağıtma kararı aldı. Fakat futbolcular bu paranın tamamının hasta çocukların tedavisinde kullanılması için bağışladı.

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KORONAVİRÜSE YAKALANAN SPORCU TAT ALMA DUYUSUNU TEST ETMEK İÇİN ACI BİBER YEDİ

İngiliz ragbi oyuncusu Joe Marler, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tat alma duyusunu kontrol etmek için kendisini acı biber testine soktu. Test için kuvvetli Şili biberi yiyen sporcu, acının etkisiyle yerinden kalktı.

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SON AVRUPA ŞAMPİYONU İTALYA'YA DÜNYA KUPASI ŞAŞKINLIĞI!

Portekiz'den sonra son Avrupa şampiyonu İtalya da Dünya Kupası'na direkt katılma şansını yitirdi. Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalan İtalya, İsviçre'nin evinde Bulgaristan'ı 4-0 yenmesiyle 2. sıraya düştü. Böylece İtalya, Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalamaya çalışacak.

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