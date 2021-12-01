Üye Girişi
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

01.12.2021 13:28
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

''Fenerbahçeli Claudio Taffarel, resmi olarak Liverpool'a hoca oldu'', ''Beşiktaş kadrosunda değişikliğe gitti'', ''İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı gol üstüne gol attı'' gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

'' Galatasaray, Ocak ayında bomba iki transferle geliyor'', ' 'Fenerbahçe'de yeni teknik hoca konusu gündemde'' gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

GALATASARAYLI TAFFAREL LİVERPOOL'A HOCA OLDU

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Aslan'da 2 dönem kaleci antrenörlüğü yapan efsane Claudio Taffarel, resmi olarak Liverpool'da yer alıyor. Liverpool'un dünyaca ünlü Teknik Direktörü Klopp, Taffarel'in kulübe kazandırılması hakkında "Çok büyük bir iş başardık. Kalecilikte felsefe ortaya koyacağız. Dünyanın en iyi kalecisi Alisson'un yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

Haberin detayları için tıklayın >

BEŞİKTAŞ, KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Siyah-beyazlı teknik ekip, Kasımpaşa deplasmanında sol bekte Rıdvan Yılmaz'a forma giydirmeyi planlıyor. Yetenekli futbolcuyla birlikte orta alanda da Can Bozdoğan'ın sahada olması bekleniyor.

Haberin detayları için tıklayın >

KADIN FUTBOL TAKIMI GOL ÜSTÜNE GOL ATTI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 20-0 yendi. İlk yarıda 8-0'ı bulunca oyunu rölantiye alması beklenen İngilizler, ikinci yarıda vites arttırıp maçı 20-0 kazandı. İngilizler gruptaki 6 maçta toplam 53 gol attı.

Haberin detayları için tıklayın >

GALATASARAY, OCAK'TA 2 YENİ TRANSFERLE GELİYOR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Forvet hattını Parma forması giyen 23 yaşındaki Rumen oyuncu Dennis Man'la güçlendirmek için bir hamle daha yapan Sarı-Kırmızılılar, 6 numara konusunda da Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli ön liberosu Patrick Berg'i gözüne kestirdi. Kulüpte transfere yönelik hareketli saatler yaşanıyor.

Haberin detayları için tıklayın >

FENERBAHÇE'DE YENİ HOCA SENARYOLARI GÜNDEMDE

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Göztepe beraberliği ile liderin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın tercihleri ve açıklamaları bardağı taşırdı.Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Sarı-Lacivertlilerde Portekizli teknik adam hakkındaki kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

Haberin detayları için tıklayın >

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak 13:36 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:33 Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?

Son Dakika Haberleri
13:36 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak
13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
13:33 Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:30 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor         
13:43
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili açıklama: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili açıklama: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:32
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı         
11:37
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement