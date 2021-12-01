Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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GALATASARAYLI TAFFAREL LİVERPOOL'A HOCA OLDU

Aslan'da 2 dönem kaleci antrenörlüğü yapan efsane Claudio Taffarel, resmi olarak Liverpool'da yer alıyor. Liverpool'un dünyaca ünlü Teknik Direktörü Klopp, Taffarel'in kulübe kazandırılması hakkında "Çok büyük bir iş başardık. Kalecilikte felsefe ortaya koyacağız. Dünyanın en iyi kalecisi Alisson'un yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ, KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Siyah-beyazlı teknik ekip, Kasımpaşa deplasmanında sol bekte Rıdvan Yılmaz'a forma giydirmeyi planlıyor. Yetenekli futbolcuyla birlikte orta alanda da Can Bozdoğan'ın sahada olması bekleniyor.

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KADIN FUTBOL TAKIMI GOL ÜSTÜNE GOL ATTI

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 20-0 yendi. İlk yarıda 8-0'ı bulunca oyunu rölantiye alması beklenen İngilizler, ikinci yarıda vites arttırıp maçı 20-0 kazandı. İngilizler gruptaki 6 maçta toplam 53 gol attı.

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GALATASARAY, OCAK'TA 2 YENİ TRANSFERLE GELİYOR

Forvet hattını Parma forması giyen 23 yaşındaki Rumen oyuncu Dennis Man'la güçlendirmek için bir hamle daha yapan Sarı-Kırmızılılar, 6 numara konusunda da Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli ön liberosu Patrick Berg'i gözüne kestirdi. Kulüpte transfere yönelik hareketli saatler yaşanıyor.

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FENERBAHÇE'DE YENİ HOCA SENARYOLARI GÜNDEMDE

Göztepe beraberliği ile liderin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın tercihleri ve açıklamaları bardağı taşırdı.Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Sarı-Lacivertlilerde Portekizli teknik adam hakkındaki kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

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