(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi - Son Dakika
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(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi

08.03.2022 15:08
(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayektlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞÖYLE

Yaşar Kemal UğurluHalil Umut MelerAtilla KaraoğlanArda KardeşlerErkan ÖzdamarÜmit ÖztürkMete KalkavanAli ŞansalanSarper Barış SakaZorbay KüçükYasin KolVolkan BayarslanKadir SağlamMustafa Kürşad FilizÇağdaş Altay

VAR HAKEMLERİÖzgüç TürkalpÖzgür YankayaEmre Malok

Erkan Engin


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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor (son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: (son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi - Son Dakika
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