Dünyanın bir numaraları futbol organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nin başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde çok sayıda hayranı var. Finali bu sene İstanbul'da düzenlenecek turnuvayla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türk Hava Yolları uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu.
Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.
Türk Hava Yolları'nın resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor.
Türk Hava Yolları'nın resmi hesabından da konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Bu anlaşma tarihe geçti! Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu - Son Dakika