Bu anlaşma tarihe geçti! Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu - Son Dakika
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Bu anlaşma tarihe geçti! Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

05.09.2022 11:55

Türk Hava Yolları, bu yıl final müsabakası İstanbul'da gerçekleştirilecek futbolun kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'ne sponsor oldu. THY bu anlaşmayla beraber Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olma unvanını elde eden ilk havayolu şirketi olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın bir numaraları futbol organizasyonu olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nin başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde çok sayıda hayranı var. Finali bu sene İstanbul'da düzenlenecek turnuvayla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türk Hava Yolları uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

FİNAL, ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA

Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

678 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

Türk Hava Yolları'nın resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor.

Son Dakika: Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

"EN PRESTİJLİ TURNUVA İÇİN UÇUŞA HAZIRIZ"

Türk Hava Yolları'nın resmi hesabından da konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Spor Bu anlaşma tarihe geçti! Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu - Son Dakika


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