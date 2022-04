Son dakika! Valerien Ismael: Bazı şeyler için zamana ihtiyaç var - Son Dakika

"Futbolda topa sahip olmanın çok önemi yok, günün sonunda 4-1 kazanan biz olduk ve en önemli taraf budur"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, düzenlenen basın toplantısına katıldı."Taraftarımıza bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün ben ve ailem için harika bir atmosfer vardı" diyerek sözlerine başlayan Ismael, "Evinizde böyle bir atmosferde böyle başlamanız gerekiyor. Taraftarın tüm inancını hissettik. Yediğimiz golden sonra çabuk ve iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda da oyunu kontrol ettik. İyi oyuncu değişiklikleri yaptık. Herkes birbiri için savaştı. Kalitemiz de fark oluşturdu. Şu anda biraz dinlenmemiz gerekiyor. Şu anda kaliteli bir kadromuz var. Tabii ki bazı şeyler için zamana ihtiyaç var. Şu andaki hedefimiz sezonu güçlü şekilde bitirmek. Her maçta birbirimize daha fazla inanmak istiyoruz. Bugün inancımızın daha da arttığını düşünüyorum. Her maç daha da ileriye gideceğiz. Her maça göre planlarımız değişecek. Bugün daha fazla çalışan olmamız gereken bir maçtı. Topun bizde olduğu her anda etkili olmamız gerekti ve olduk. Bugün taktiksel olarak sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Haftaya daha da çok topa sahip olmak istiyoruz" dedi."FUTBOLDA TOPA SAHİP OLMANIN ÇOK ÖNEMİ YOK, GÜNÜN SONUNDA 4-1 KAZANAN BİZ OLDUK VE EN ÖNEMLİ TARAF BUDUR""Bazı durumlarda taktiksel olarak detayları futbolculara söylememiz gerekiyor" diyen Fransız çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün rakibin iyi oynadığı dönemler oldu ve bu durumlarda baskı konusunda neler yapacağımızı konuştuk. Bu durumlarda çözüm üretmek önemli. Tempomuz arttıkça daha fazla çözüm üreteceğiz. Henüz ilk maçlarımızı oynuyoruz. Özgüvenimiz arttıkça daha iyi ve daha özgüvenli çözümlerimiz olacaktır. Benim de hoca olarak yapmam gereken bu. Futbolda topa sahip olmanın çok önemi yok. Günün sonunda 4-1 kazanan biz olduk ve en önemli taraf budur. Maç 3-1 iken rakibin çözüm aradığı durumlarda, özellikle attığımız 3'üncü golde rakibi hataya zorladığımızı söyleyebilirim. Devre arasında biraz benzer şeyler söyledim. Rakibin mutlaka geleceğini, önde basarsak basalım, basmıyorsak bekleyelim dedik. Bugün için söyleyeceklerim bunlar.""SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ CEYHUN BEY'LE ÖNÜMÜZDEKİ SEZONLA ALAKALI PLANLARI KONUŞUYORUZ"Valerien Ismael, Batshuayi dahil bütün futbolcularla konuştuğunu ve hepsini anlamaya çalıştığını belirterek, "Neden göstermemiz gereken performansı daha öncesinde gösteremediğimizi anlamak istiyorum. Belki biraz özgürlükle bazı şeyler daha farklı oluyordur. Benim işim, futbolcuların en iyi performansını göstermesini sağlamak, en doğru oyun planını yapmak" diye konuştu.Gelecek sezonki kadro yapılanmasıyla ilgili görüş bildiren Ismael, "Şu anda isim vermek istemiyorum. Bu noktada değiliz. Sportif direktörümüz Ceyhun Bey'le önümüzdeki sezonla alakalı planları tabii ki konuşuyoruz. Şu anda hedefimiz bu sezonu en tepede bitirebilmek. Önümüzdeki seneyle alakalı planlarımız var ama yorum yapmak istemiyorum" açıklamasını yaptı."DOĞRU OYUNCULARLA DOĞRU SONUCU ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Fransız teknik adam son olarak taktik anlayışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu sistemle 3 yılda 150 maçın üzerinde oynadım. Farklı seviyelerde, farklı liglerde çok maça çıktım. Bu dizilişi biliyorum. Hücumsal, ofansif ve defansif detaylara hakimim. Doğru oyuncularla doğru sonucu almaya çalışıyorum. Taraftara diyebileceğim tek şey, teşekkür ederim. Sözünü verebileceğim her şeyi yapacağım. Kazanmak istiyorum ve bunun için buradayım. Futbol bir sonuç oyunudur. İşler iyi gittiğinde enerjinin nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz. İşler olumsuz olunca da tersi oluyor ama inşallah olabildiğince maç kazanacağız."