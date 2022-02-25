'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
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'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor

25.02.2022 11:14

- 'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor Hatice Küçükyıldız: "Galibiyete inanıyoruz" Ezgi Eyüboğlu: "Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz" Zeynep Cesur: "Maça iyi hazırlandık" Kadınlar Süper Ligi B Grubu 12.

- 'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor

Hatice Küçükyıldız: "Galibiyete inanıyoruz"

Ezgi Eyüboğlu: "Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz"

Zeynep Cesur: "Maça iyi hazırlandık"

SİVAS - Kadınlar Süper Ligi B Grubu 12. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nda futbolcular, galibiyete odaklanmış durumda.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi futbolculardan Hatice Küçükyıldız, Ezgi Eyüboğlu ve Zeynep Cesur, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Hatice Küçükyıldız: "Taraftara ihtiyacımız var"

Başarılı oyuncu Hatice Küçükyıldız, maça galibiyet için hazırlandıklarını belirterek, "Galatasaray maçı iyi bir maç olacak, zor bir rakip. Bizim hedefimiz o maçtan puan yada puanlar almak. Ligin ikinci devresine iyi başlamak istiyoruz. İyi bir galibiyet istiyoruz ve taraftarlara da çok ihtiyacımız var. Sahada futbolcu ne kadar önemliyse, taraftarın da o kadar önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah taraftar bu maçta bizi yalnız bırakmaz. Onların desteğiyle galibiyet alacağımıza inanıyorum. Kariyerimdeki hedefim ilk olarak milli takım forması giymek. Sivasspor formasını en güzel yere taşımak istiyorum" dedi.

Ezgi Eyüboğlu: "Kazanmak istiyoruz"

Galatasaray mücadelesini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren takımın yeni transferlerinden Ezgi Eyüboğlu ise, "Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz, zorlu bir rakip. Ligin üst sıralarında olan bir rakip. Bu bizim için bahane değil maça çok iyi hazırlandık tam olarak. Puan veya puanlarla sahadan ayrılmak istiyoruz. Buraya gelirken kendim için iyi olanı seçmek istedim. Burada maç oynayıp kendimi daha çok geliştirmek istedim. Takımda iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Cesur: "Maçtan galip geleceğiz"

Zeynep Cesur ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu hafta çok iyi hazırlandık ama Galatasaray gerçekten ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Ben bizim de iyi olduğumuzu düşünüyorum. Her şey güzel olacak inşallah. Bu maçtan galip geleceğimizi düşünüyorum. Sivasspor'da bu sene şampiyon olmak için eksik olduğumuzu düşünüyorum ama bu sene ligde kalacağımıza güveniyorum. Çünkü gerçekten takımımız çok iyi. Her şey basamak basamak oturuyor. İnşallah seneye şampiyon oluruz."

'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor
'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor
'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor
'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor

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Ezgi Eyüboğlu, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Yiğido Kızlar' Galatasaray maçını kazanmak istiyor - Son Dakika


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