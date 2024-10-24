Soner Aydoğdu: Kasımpaşa'dan 3 puan hedefliyoruz - Son Dakika
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Soner Aydoğdu: Kasımpaşa'dan 3 puan hedefliyoruz

Soner Aydoğdu: Kasımpaşa\'dan 3 puan hedefliyoruz

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Kasımpaşa maçı için 3 puan hedeflediklerini belirtti.

24.10.2024 14:15
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SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını belirterek, "Ayağımızı sağlam basarak Kasımpaşa karşısında da 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, oynadıkları Fenerbahçe müsabakası ve Süper Lig'in 10'ncu haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu. Üç haftadır geriden gelerek puanlar kazandıklarını ve bu durumun onları mutlu ettiklerini ifade eden Soner Aydoğdu, "Geriden gelip maçı çevirmekte çok güzel. Fenerbahçe maçı geride kaldı. Güzel bir maç çıkardık ve istediğimiz puanı aldık. Puanlar da alabilirdik ama nasip olmadı. Artık Fenerbahçe maçını geride bıraktık. Cumartesi günü Kasımpaşa maçımız var ve en iyi şekilde hazırlanıp 3 puan için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

'AİDİYET DUYGUSU İLE BİRLİKTE FORMANIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUM'

Takıma her durumda katkı vermek için sonuna kadar mücadele ettiğin söyleyen Soner Aydoğdu, "Futbolda 17'nci senemi geçiriyorum ve bulduğum her şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum tabi ki. Her futbolcu ilk 11'de başlamak ister ama kimileri oynayacak kimileri sahada bekleyecek. Ben de üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum ve bu konuda gayret gösteriyorum. Takıma katkı vermek istiyorum. 5 dakika, 30 dakika, 90 dakika hiç önemli değil. Formanın değerini bilerek, takıma sahip çıkarak, aidiyet duygusu ile birlikte formanın hakkını vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİMİZ BİZE ARTIK ÇOK DAHA CİDDİ BAKIYORLAR VE İYİ HAZIRLANIYORLAR'

10'ncu haftada oynayacakları Kasımpaşa karşılaşması hakkında konuşan Soner Aydoğdu, "5'de 5 neden olmasın. Şu an çok güzel havamız ve atmosferimiz var. Ama ayaklarımızın da yere basması lazım. Kasımpaşa zor bir deplasman. Geçen sene de çok başarılı bir sezon geçirdiler. Bu seneye de fena başlamadılar. Biz de zor bir takım haline geldik. Rakiplerimiz bize artık çok daha ciddi bakıyorlar ve iyi hazırlanıyorlar. Biz de bunun bilincinde ve farkındayız. Bu sene itibariyle geçen seneden deplasman fobisini kırdık. Kendimize özgüvenli şekilde sahaya çıkıyoruz ve özellikle deplasmanlarda da özgüvenliyiz" açıklamalarında bulundu.

'TRANSFER YASAĞININ GELMESİ BİZİ BİRBİRİMİZE DAHA DA BAĞLADI'

Transfer yasağının takımı daha çok birleştirdiğini ifade eden Soner Aydoğdu, "Geçen senede transfer yasağının geleceğini biliyorduk. Bunun bilincindeydik ve aslında bu olay birbirimizi daha da bağladı. Türkiye'de kulüplere gelip giden oyuncu sayıları çok fazla oluyor. Bu senede transfer tahtası açık olsaydı büyük ihtimal bir çoğumuz gidip bir yeni oyuncular gelecekti. Yeni oyucuların ne vereceğini bilmiyorsun, karakterini bilmiyorsun, oyun anlamında ne verecek bilmiyorsun biz şu an kim ne yapacak çok iyi biliyoruz. Bu durumu avantaja çevirmiş durumundayız. Burada çok güzel bir aidiyet duygusu var. Herkes birbirine, en önemlisi de işine sahip çıkıyorlar. Bu da sahaya yansıyor zaten" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Soner Aydoğdu: Kasımpaşa'dan 3 puan hedefliyoruz - Son Dakika

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