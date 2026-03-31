Sonu Dünya Kupası olsun! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde hem kadro tercihleri hem de muhtemel 11 büyük merak konusu oldu.

DÜNYA KUPASI İÇİN SON ADIM

Ay-yıldızlı ekip, Kosova engelini aşması halinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatmalara, burada da sonuç çıkmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

MAÇIN HAKEMİ MICHAEL OLIVER

Zorlu mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaparken, dördüncü hakem olarak Christopher Kavanagh görev alacak.

MONTELLA'NIN KADRO TERCİHLERİ NETLEŞİYOR

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Kosova'nın hücum gücünü göz önünde bulundurarak savunma güvenliğini ön planda tutan bir kadro tercih etmesi bekleniyor. Son idmanlarda üçlü savunma denemeleri yapan İtalyan çalıştırıcının, sahaya dengeli bir 11 ile çıkması planlanıyor.

MERİH YOK, ZEKİ SAHAYA DÖNEBİLİR

Sakatlığı süren Merih Demiral'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmezken, ağrıları nedeniyle Romanya maçında oynayamayan Zeki Çelik'in ise görev verilmesi halinde sahada olabileceği öğrenildi.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kosova kadrosunda Süper Lig'den tanıdık isimler yer alıyor. Takımın en önemli gol silahı Vedat Muriqi olurken, Beşiktaşlı Milot Rashica da hücum hattında dikkat çeken bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kosova - Türkiye karşılaşması 31 Mart Salı günü Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Kerem.