Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sonu Dünya Kupası olsun! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri

31.03.2026 08:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, Kosova ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi kadro tercihleri ve muhtemel 11 büyük merak konusu. Eğer Ay-yıldızlı ekip, Kosova engelini aşarsa ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. İşte muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde hem kadro tercihleri hem de muhtemel 11 büyük merak konusu oldu.

DÜNYA KUPASI İÇİN SON ADIM

Ay-yıldızlı ekip, Kosova engelini aşması halinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatmalara, burada da sonuç çıkmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

MAÇIN HAKEMİ MICHAEL OLIVER

Zorlu mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaparken, dördüncü hakem olarak Christopher Kavanagh görev alacak.

MONTELLA'NIN KADRO TERCİHLERİ NETLEŞİYOR

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Kosova'nın hücum gücünü göz önünde bulundurarak savunma güvenliğini ön planda tutan bir kadro tercih etmesi bekleniyor. Son idmanlarda üçlü savunma denemeleri yapan İtalyan çalıştırıcının, sahaya dengeli bir 11 ile çıkması planlanıyor.

MERİH YOK, ZEKİ SAHAYA DÖNEBİLİR

Sakatlığı süren Merih Demiral'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmezken, ağrıları nedeniyle Romanya maçında oynayamayan Zeki Çelik'in ise görev verilmesi halinde sahada olabileceği öğrenildi.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kosova kadrosunda Süper Lig'den tanıdık isimler yer alıyor. Takımın en önemli gol silahı Vedat Muriqi olurken, Beşiktaşlı Milot Rashica da hücum hattında dikkat çeken bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kosova - Türkiye karşılaşması 31 Mart Salı günü Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Kerem.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yelloz Kız Yelloz Kız:
    kerem i hangi akla hizmet kadroya alıyor? 3 5 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Barış Alper yoksa hic bisey olmaz !!! 2 3 Yanıtla
  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    24 senedir gidemediğimiz için tabiki büyük başarı olur ama 90 milyonluk bir Ülke başarı olarak dünya kupasına katılabilmeyi görüyoruz işte futbol iklimimiz bu 1 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Kazanan 11 çıkar,gitsek nolur esamemiz yok maalesef, maçlar sabaha karşı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 09:09:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.