Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi

Şu anda boşta olan ve yeni sezon için herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Arda Turan, sosyal medyada kendisi ağzından yazılmış uydurma bir demece tepki gösterdi.

"BEN NEREDE ÖYLE BİR İFADE KULLANMIŞIM?"

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'a Orhan Veli Gencebay dediği iddia edilen Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana atfedilen 'Orhan Veli Gencebay' ifadesi, sanıyorum ki 'Sait Faik Abasıyanık Kitabı' şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, duyan?" dedi.

"KEŞKE HALEN ARAMIZDA YAŞASALARDI"

Deneyimli futbolcu paylaşımında ayrıca, "Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanık gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalanlara hemen kananlara kalmazdı." ifadelerini kullandı.