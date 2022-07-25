Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi

25.07.2022 17:16

Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan, sosyal medyadan hakkında çıkan Orhan Veli Kanık'a Orhan Veli Gencebay dediği şeklindeki paylaşımlara tepki gösterdi. "Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, Duyan?" ifadelerini kullanırken "Edebiyatla ilgilenin. Edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü." dedi.

Şu anda boşta olan ve yeni sezon için herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Arda Turan, sosyal medyada kendisi ağzından yazılmış uydurma bir demece tepki gösterdi.

Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi
Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi
Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi
Sosyal medya sabahtan beri çalkalanıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi

"BEN NEREDE ÖYLE BİR İFADE KULLANMIŞIM?"

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık'a Orhan Veli Gencebay dediği iddia edilen Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana atfedilen 'Orhan Veli Gencebay' ifadesi, sanıyorum ki 'Sait Faik Abasıyanık Kitabı' şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, duyan?" dedi.

Sosyal medya sabahtan beri yıkılıyordu! Arda Turan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına tepki gösterdi

"KEŞKE HALEN ARAMIZDA YAŞASALARDI"

Deneyimli futbolcu paylaşımında ayrıca, "Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanık gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalanlara hemen kananlara kalmazdı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar... Arda Turan'ın gafı sosyal medyayı salladı: Orhan Veli Gencebay okumamış adamlar...

Orhan Veli Kanık, Arda Turan, Orhan Veli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, 'Orhan Veli Gencebay' paylaşımlarına açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:39 Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 17:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement