Şota Arveladze, 2023 Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Spor

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen oylamada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şota Arveladze, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yer aldığı "Gazze: Kanıt" kategorisini değerlendirirken yaşananlarla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Hayatını kaybeden bebeklerin yer aldığı fotoğraflara bakmakta güçlük çektiğini belirten Gürcü teknik adam, bu kategoride Shadi Al Tabatibi'nin çektiği "Yıkım" fotoğrafına oy verdi. Fotoğrafta birçok binanın enkaz haline geldiğine dikkati çeken Arveladze, "En azından bu fotoğrafta hayatını kaybetmiş birisini görmedim. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim." dedi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Hayata Tutunan" fotoğrafını beğenen Şota Arveladze, "Burada çocuğun yaptığı zafer işareti, 'millet olarak yeniden ayağa kalkacağız' demektir." açıklamasını yaptı.

Arveladze, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'ya ait "Gökyüzü köprüsü" fotoğrafını oyladı.

Haber kategorisinde spora dikkat çekti

Şota Arveladze, "Haber" kategorisindeki fotoğraflarda Bestami Bodruk'un Diyarbakır'da çektiği "Nükleer pin pon" fotoğrafına oy verirken "Burada spor yapan insanlar var. Her şartta spora vakit ayırmışlar. Ben silahlı, ateşli, yangınlı görüntüleri çok sevmiyorum. O yüzden en hoşuma giden fotoğraf bu oldu." diye konuştu.

Son olarak "Spor" kategorisindeki seçimini yapan Şota Arveladze, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını beğense de "Dünyanın en güzel kadınlarına oy vereceğim." diyerek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu gösteren ve Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" fotoğrafını tercih etti.