Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda dördüncü gün sonuçları açıklandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Belarus, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katılıyor.

Dördüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfez çıkışındaki ışıklardan start alıp, Kızılada açıklarından dönüş yaparak başladıkları noktada finiş gördü.

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, bugün tüm sınıflardaki yatların toplu halde start alacağı klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen yarışta sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Alegria/Sergei Kazantcev

IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5 Division: Lettland/Igor Bukovskis

IRC6 Division: Skyfall/Vavilov Nikita

IRCCHR1 Division: Kazhdy/Dimitrii Ovsiannikov

IRCCHR2 Division: Rama/Andrei Morozov

IRCCHR3 Division: Barracuda/Fedor Druzhinin

IRCCHR4 Division: Ekinoks/Valentin Nikolov