Tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesince düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Karaisalı ilçesinde 1912'de inşa edilen Varda Köprüsü'nden başlayan 12 kilometrelik Cumhuriyet Koşusu, Çakıt Suyu ve Kapıkaya Kanyonu'nu takiben ilçe merkezinde son buldu.

Erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Mesut Akpınar ikinci ve Mehmet Gökel üçüncü, kadınlarda da Hazal Günce Nelson birinci, Aslı Sunne ikinci ve Şeyma Mazlum üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.