Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı.
Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 92 sporcu katılıyor. İlk gün 12-14 yaş kategorilerinde mücadelelerinin yaşanacağı organizasyon yarın 15-17 yaş ile yetişkin gruplarıyla devam edilecek.
Tekler, çiftler, triolar ve grup kategorisindeki şampiyona yarın sona erecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika Spor