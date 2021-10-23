Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 92 sporcu katılıyor. İlk gün 12-14 yaş kategorilerinde mücadelelerinin yaşanacağı organizasyon yarın 15-17 yaş ile yetişkin gruplarıyla devam edilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa 'da başladı.

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu

Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı