Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Öte yandan, antrenman öncesi Emre Akbaba ve Yusuf Karagöz için sahada doğum günü kutlaması yapıldı.

Akdeniz ekibi, haftanın ilk çalışmasını teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleştirdi. Antrenmada oyuncular top kapma ve pas çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, dört günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesislerinde toplandı.

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