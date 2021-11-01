Atıcılıkta Skeet Cumhuriyet Kupası İzmir'de yapıldı

AVCILIK ve Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Skeet Kulüpler Arası Cumhuriyet Kupası, İzmir Yakaköy Atış Poligonu'nda yapıldı. Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu da İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Bolu gibi illerden sporcuların katıldığı organizasyona katılarak, poligonda incelemelerde bulundu. Göreve yeni seçilen Çolakoğlu, sporcularla sohbet ederek sorunları dinledi. Yeni bir anlayışla yola çıktıklarını vurgulayan Çolakoğlu, İzmir'in atıcılık sporunda önemli bir yeri olduğunu vurgularken, "Amacımız atıcılık sporunu geniş kitlelere yaymak ve uluslararası alanda başarı yakalayabileceğimiz bu spor dalını geliştirmek. Sorunları tespit ettik. Hızla üzerine giderek İzmir'i atıcılıkta tekrar özlenen noktaya getirmek istiyoruz" dedi.