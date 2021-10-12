Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın programı şöyle:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gönüllü)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Altekma (Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor- Bingöl Solhanspor (Sorgun)
16.30 Ziraat Bankkart- Spor Toto (Başkent Voleybol)
17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)
18.00 Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)
19.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak - Son Dakika Spor