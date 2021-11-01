BAL Ligi karşılaşmaları

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde hafta sonu oynanan karşılaşmalarda Kars temsilcileri ilk haftayı puansız kapattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde hafta sonu oynanan karşılaşmalarda Kars temsilcileri ilk haftayı puansız kapattı. BAL Ligi 2. Bölge, 3. Grupta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor deplasmanda Iğdıres Spor'a 1-0, Kağızman Gençler Birliği Spor ise kendi saha ve seyircisi önünde Artvin Çoruh Spor'a 4-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Kars 36 Spor Iğdır deplasmanın da kendisinden bekleneni vermezken, Kağızman Gençler Birliği kendi sahasında Artvin ekibine farklı yenildi. BAL Ligi'nin 2'inci haftasından Kars 36 Spor kendi evinde Ağrı Vefa Spor'u ağırlayacak. Kağızman Gençler Birliği Spor ise deplasmanda Serhat Ardahan Spor'a karşılaşacak. - KARS

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