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Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım - Son Dakika

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

11.10.2021 12:19
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

- Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım Öğrenciler bu kış üşümeyecek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu ve futbolcular, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim yardımında bulundu.

- Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Öğrenciler bu kış üşümeyecek

SİİRT - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu ve futbolcular, Siirt'te maddi durumu iyi olmayan öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Beşiktaş Yönetimi, Çevik Ersin Temel İlkokulu ve Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine dağıtılmak üzere bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş forması gönderdi. Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem ve dizi oyuncusu Ömer Sevgi, gönderilen malzemeleri durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtmak üzere öğrencilerle bir araya gelerek bin öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Siirt'teki öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, bin öğrenciye giyim yardımında bulunduklarını ve yardımların ilerleyen zamanlarda tekrardan devam edeceğini söyledi. Erdem, "Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan buradaki çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda kadın sığınma evine destek olmak amacıyla futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formayı Siirt Kadın Sığınma Evi'ne takdim edeceğiz. Açık arttırmayla satacağımız formanın parasını da oraya bağışlayacağız" dedi.

Dizi oyuncusu öğrencilere yardım dağıttı

Öğrencilere giyim yardımında bulunmak üzere Siirt'e gelen dizi oyuncusu Ömer Sevgi, yaşıtlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sevgi, "Erdal hocamla çocuklar için 'Bırakmam Seni' kampanyası kapsamında buraya geldik. Bugün okullara bot ve mont dağıtmaya geldik. Çok mutluyum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım
Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım

Ahmet Nur Çebi, Erdal Erdem, Beşiktaş, Siirt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan bin öğrenciye yardım - Son Dakika Spor


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