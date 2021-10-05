Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor , VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor , Yukatel Denizlispor , GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor 'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildiği bildirildi.

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