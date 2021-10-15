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Reha Erginer: "Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz" - Son Dakika

Reha Erginer: "Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz"

15.10.2021 14:35

- Reha Erginer: "Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesi, "Bizi zor bir maç bekliyor ama şunu söyleyeyim, Bursaspor'u da zor bir maç bekliyor.

- Reha Erginer: "Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesi, "Bizi zor bir maç bekliyor ama şunu söyleyeyim, Bursaspor'u da zor bir maç bekliyor. Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Milli maç arasını taktik ve fiziksel çalışmalarla geçiren kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Bursaspor maçı öncesi çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirten Erginer, "Milli maç arası bizim için uzun ama iyi bir araydı. Baktığımız zaman rakibimiz için de bu arayı değerlendirirsek onlar, son haftayı da bay geçtikleri için oldukça uzun bir ara geçirdiler. Onların farklı bir şekilde bizim maça hazırlanacaklarını düşünüyorum. Biz iyi bir çalışma ortamı yakaladık. U-19 Milli Takımı'na giden oyuncularımız vardı. Onlar da herhangi bir sakatlık problemi olmadan aramıza döndüler. Geçen hafta daha çok fiziksel ve taktiksel olarak geçirdik. Bu hafta ise tamamen taktiksel olarak Bursaspor maçına göre hazırlandık" dedi.

"Hazırlıkları maça yansıtmamız önemli"

Milli maç arasında eksiklikleri üzerine çalıştıklarını ve bekledilerini almayı umduklarını söyleyen Erginer, "İyi bir ara oldu, iyi hazırlandık. Tabi bu hazırlıklar kadar, maça bu hazırlıkları yansıtmanız da önemli. Biz bir oyun istikrarımızın olduğunu düşünüyoruz ama skor istikrarı yakalayamadık. İkisini birleştirmek istiyoruz. Ciddi anlamda bölüm bölüm maçların içerisinde, kaybettiğiniz maçlar da dahil, çok iyi oynadığımız bölümler var. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama bitiricilikte bir sıkıntımız var. Onları da bu arada oldukça fazla çalıştık. İnşallah bu çalışmalarımızı maça yansıtırız. Oyuncularım da çok ciddi emek veriyorlar. Umarım onlar da taraftarımız da biz de istediğimizi alırız. Beklentilerimizin karşılığını Bursaspor maçıyla beraber alırız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Erginer, kadroda eksik oyuncunun olmadığını belirterek, "Geçen haftadan, Covid olan bir oyuncumuz vardı. Onun da bugün testi olacak. Negatif çıkarsa onu da aramıza katacağız. Onun dışında sakatımız, eksiğimiz, cezalımız yok" şeklinde konuştu.

"Seyir zevki yüksek maç olacak"

Her iki takım için de zor bir maç olacağını kaydeden Erginer, "Çok zor olacak ama iyi bir maç bekliyorum. Kalite olarak seyir zevki yüksek bir maç olacak. Bizi zor bir maç bekliyor ama şunu söyleyeyim, Bursaspor'u da zor bir maç bekliyor. Rakibimizin konumu da kimseyi yanıltmasın. Zaten genel olarak baktığımızda ligdeki şu andaki konumlar biraz suni. 4-5 hafta sonra biraz daha şekillenecektir. Çünkü puan farkları çok az. Bir hafta 6'ıncıyken, 8'inciyken, öbür hafta puan kaybında 12-13'üncülüğe düşebiliyorsunuz. Bu suni sıralamalarla çok fazla ilgilenmemek lazım ki Bursaspor da ligin en iyi 3-4 kadrosundan birine sahip. Hatta maliyet olarak da en maliyetli kadrolarından biri. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahipler. Bulundukları yer, oynadıkları futbolun ya da kadrosunun karşılığı değil. Onun için bizi zor bir maç bekliyor ama biz de son haftalarda gelip gelemesek de iyi oynuyoruz. Bu oyunumuzu devam ettireceğiz. Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Reha Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz
Reha Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz
Reha Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz
Reha Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz
Reha Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz
Reha Erginer: Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Boluspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Reha Erginer: 'Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Reha Erginer: "Bursaspor maçına kesinlikle kazanmak için hazırlanıyoruz" - Son Dakika
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