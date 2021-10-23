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Çaykur Rizespor'dan sezonun ilk galibiyet pozu - Son Dakika

Çaykur Rizespor'dan sezonun ilk galibiyet pozu

23.10.2021 17:03
Çaykur Rizespor'dan sezonun ilk galibiyet pozu

Süper Lig'in ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, sezonun 10. haftasında Kasımpaşa'yı yenerek ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, sezonun 10. haftasında Kasımpaşa'yı yenerek ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lig'in 10. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sezonun ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, maç sonunda galibiyet pozu çektirerek sosyal medya hesabından 'Çok özledik' ifadeleriyle paylaştı. - RİZE

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Kasımpaşa, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'dan sezonun ilk galibiyet pozu - Son Dakika Spor


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