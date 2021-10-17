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Cihat Arslan: Biz, bize yakışanı yaparız - Son Dakika

Cihat Arslan: Biz, bize yakışanı yaparız

17.10.2021 16:34
Cihat Arslan: Biz, bize yakışanı yaparız

"Bugün bizim kulübe ile Göztepe Kulübesi arasında çok büyük fark vardı""Onlar adına güzel, bizim adımıza üzücü bir gol"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili, "Protesto hakkına inanıyorum.

"Bugün bizim kulübe ile Göztepe Kulübesi arasında çok büyük fark vardı"

"Onlar adına güzel, bizim adımıza üzücü bir gol"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili, "Protesto hakkına inanıyorum. Alkış olduğu kadar protesto da olur. Saygı duymak gerekiyor. Toplumsal şeylerde fatura tek kişiye kesilmez. Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü? Biz bize yakışanı yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Maça iyi başlamak istediklerini ancak ilk 15 dakika bunu yapamadıklarını ifade eden Cihat Arslan "İlk 15 dakikadaki oyundan memnun değilim. Sonrasında ilk yarıyı sonuna kadar domine ettik. Onlar da karşılık vermeye çalıştı. Biz daha fazla pozisyon üreten taraftık. Pozisyon da bulduk. Bitirme noktası olmadı. İkinci yarı da aynı şekilde gerçekleşmedi ama golü bulduk. Geriye düşen takımın refleks göstermesi lazımdı. Göztepe gösterdi. Biz o direnci orta sahada koyamadık. Belki taktik faullerle durdurabilirdik. 1-1'den sonra Yusuf'un bir pozisyonu var. Biz öne geçebilirdik. Muhteşem bir gol yedik. Bizim içimizi acıttı. Ama yapılabilecek bir şey değildi. Bu da bizim maç şanssızlığımız. Bazen top sever bazen sevmez. Onlar adına güzel, bizim için üzücü bir gol. Eysseric ile 2-2'yi bulabilirdik. Son dakikalara doğru taraftarın da tepkisiyle inancımızı kaybettik. Oyuncu grubu maçın döneceğine inanmadı. Mağlup olduk, Göztepe'yi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu."BİZ BİZE YAKIŞANI YAPARIZ"Taraftarların kendisini istifaya davet etmesi hatırlatılan Cihat Arslan, "Protesto hakkına inanıyorum. Alkış olduğu kadar protesto da olur. Saygı duymak gerekiyor. Kendimize gelince biz de kendimizi değerlendiririz. 40 sene sonra Süper Lig'e yükselen takımın kaptanı bendim. Ben terlettim bu formayı. Ankara'da yükselme maçında ben gol attım. O şerefli formayı ben giydim. Günah keçisi her zaman teknik direktör, işin kolaycılığı bu. Türkiye'de bu düzen böyle olduğu sürece keçiler ölür ama günahlar yok olmaz. Toplumsal şeylerde fatura tek kişiye kesilmez. Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü? Biz bize yakışanı yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın. Hayat devam ediyor. Bu koltukta kaç kişi geldi, gitti. Sorunu iyi tespit etmek lazım. Hastalık ebediyen geçmez" ifadelerini kullandı."BUGÜN BİZİM KULÜBE İLE GÖZTEPE KULÜBESİ ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK VARDI"Takımdaki herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Arslan, "Burada doğruları konuşmak gerekiyor. Biz bir kurumu temsil ediyoruz. Bunlar kolay işler değil. Burada herkesin sorumluluğa girmesi lazım. Herkes 11 oynamak istiyor. Herkesin canı yanıyor. Bazen canın yansa da en iyisini yapmak için oynayacaksın. Sonra faturayı biz ödüyoruz.  Egolar törpülenmek zorunda. Herkesin acı çekmesi lazım. Bugün bizim kulübe ile Göztepe kulübesi arasında çok büyük fark vardı. Onlar her faulde hep birlikte ayaktaydı. Bizde oynamayan oyuncular kulübenin içine gömülmüştü. Burada egolar devreye giriyor. Biz zaten verdiğimiz kararlarla sorgulanıyoruz" diye konuştu.


Cihat Arslan, Kasımpaşa, Protesto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cihat Arslan: Biz, bize yakışanı yaparız - Son Dakika Spor


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