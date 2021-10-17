Cihat Arslan: Biz, bize yakışanı yaparız

"Bugün bizim kulübe ile Göztepe Kulübesi arasında çok büyük fark vardı"

"Onlar adına güzel, bizim adımıza üzücü bir gol"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili, "Protesto hakkına inanıyorum. Alkış olduğu kadar protesto da olur. Saygı duymak gerekiyor. Toplumsal şeylerde fatura tek kişiye kesilmez. Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü? Biz bize yakışanı yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.