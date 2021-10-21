Üye Girişi
Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı

21.10.2021 15:11
Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı

Teniste "Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Turnuvası", 10 ilden 30 sporcunun katılımıyla Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Teniste "Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Turnuvası", 10 ilden 30 sporcunun katılımıyla Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Akıncıları Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Hükümet Konağı'nın arkasında yapılan 3 kortta gerçekleştiriliyor.

Lisanslı tenisçi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya'nın da aralarında bulunduğu 24'ü erkek, 6'sı kadın 30 sporcu, birincilik için mücadele ediyor.

Turnuvanın başhakemi Cengiz Oktay, ilçedeki tesislerin son derece güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise ilçeyi spor merkezi haline getirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını bildirdi.

Turnuva, 24 Ekim'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı
Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı
Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı
Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı
Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı

Cumhuriyet, Demirci, Manisa, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu 15:18 Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu Süt kazanında banyo yapan iki çalışan, beraat etti 15:11 Süt kazanında banyo yapan iki çalışan, beraat etti Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek 15:04 Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek
Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? 13:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?

Son Dakika Haberleri
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
14:54 Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar?
14:44 Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar
14:41 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin
14:40 Sonunda bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotu gözaltına alındı, büyükelçi devreye girdi
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü         
15:20
Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı         
15:17
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı         
15:08
"Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek         
15:02
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 15:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement