Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası Manisa'da başladı

Teniste "Cumhuriyet Kupası Büyükler Hafta Sonu Turnuvası", 10 ilden 30 sporcunun katılımıyla Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Akıncıları Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Hükümet Konağı'nın arkasında yapılan 3 kortta gerçekleştiriliyor.

Lisanslı tenisçi de olan Demirci Kaymakamı Adem Kaya'nın da aralarında bulunduğu 24'ü erkek, 6'sı kadın 30 sporcu, birincilik için mücadele ediyor.

Turnuvanın başhakemi Cengiz Oktay, ilçedeki tesislerin son derece güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise ilçeyi spor merkezi haline getirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını bildirdi.

Turnuva, 24 Ekim'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.