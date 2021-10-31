Dans Sporları Federasyonu Başkanlığına Çinkitaş yeniden seçildi

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) başkanlığına Tolga Han Çinkitaş yeniden seçildi.

TBB Konukevi'nden düzenlenen genel kurulda başkanlık için Tolga Han Çinkitaş ile Yusuf Gül aday oldu.

Genel kurulda kullanılan 97 oyun 54'ünü alan Tolga Han Çinkitaş yeni başkan seçildi. Diğer aday Yusuf Gül ise 43 oyda kaldı.

Başkanlığa yeniden seçilen Tolga Han Çinkitaş, yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece dans sporuna hizmet olacağını belirterek, "Tek amacım birlikte başarılara imza atmak. Olimpik spor olduktan sonra değerimiz arttı. Kulüplerimizi geliştirerek dans sporlarını uluslararası arenaya taşıyacağız. Bunun içinde birlik olacak ve hep beraber çalışacağız. En büyük arzum ülkemiz adına olimpiyatlara katılmak. Beni tekrar aday gösteren camiamız ve delegelerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tolga Han Çinkitaş başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Necdet Basa, Mehmet Ziya Mocan, Erol Koç, Yüksel Cem Aygün, Saadettin Aksoylugil, Mahmut Erdoğan, İrfan Balcı, Tolga Çinkitaş, Hakan Isındere, Berkan Kaymaz, Ozan Meriç Çelik, Çiğdem Yıldız, Arzu Kalkan ve Turgut Kurun'dan oluştu.