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Elif Nisa Akbaş: "Hayalim Wimbledon'da oynamak" - Son Dakika

Elif Nisa Akbaş: "Hayalim Wimbledon'da oynamak"

13.10.2021 12:12
Elif Nisa Akbaş:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Elif Nisa Akbaş, küçük yaşta teniste elde etiği başarılar ile ilçenin gurur kaynağı oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Elif Nisa Akbaş, küçük yaşta teniste elde etiği başarılar ile ilçenin gurur kaynağı oldu. Genç tenisçi hayalinin ise Wimbledon'da oynamak olduğunu söyledi.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif Nisa Akbaş, Ereğli Lisesi Spor Kulübü adı altında Beden Eğitimi Hakan Matur eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Beden Eğitimi Öğretmeni Selçuk Akbaş ile Antrenör Seher Akbaş'ın kızları Elif Nisa, sporcu aileden gelmesinden dolayı tenise ilkokul 1. sınıfta başladı. 7 yıldır aralıksız tenise devam eden Elif, 10,12 ve 14 yaş gruplarında farklı kategorilerde müsabakalara katılarak final oynayıp çok sayıda şampiyonluklar kazandı. Pandemi sürecinde kort sıkıntısı yaşayan genç sporcu, zorlu koşullara rağmen antrenmanlarını aksatmadı. Yasakların kalkması ile Zonguldak il genelinde yapılan turnuvalarda başarılar elde eden Elif, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenen Karadeniz Bölgesi'nde ilk sekize giren sporcu olarak kampa davet edildi.

Akbaş: "Hayalim Wimbledon Turnuvası'nda oynamak"

Babasının yönlendirmesi ile tenise başladığını ifade eden Elif Nisa Akbaş, aile desteğine vurgu yaptı. Akbaş yaptığı açıklamada, "10 yaşında 5 yaz turnuvasına katıldım. Hepsinde de final oynadım, 4 tanesinde birinci, 1 tanesinde ikinci oldum. Daha sonra haftaiçi ve haftasonu turnuvalarına katıldım. Onlarda da dereceler elde ettim. Haftada iki gün antrenman yapıyorum. Grup antrenmanlarım dışında her gün gelmeye çalışıyorum. Ailemin desteği çok iyi. Hayalim Wimbledon Turnuvası'nda oynamak" şeklinde konuştu. Pandemi döneminde zorlu koşullara değinen Akbaş, antrenmanlarını aksatmadığını ve programların kendisine disiplin kattığını ifade etti. Akbaş şunları söyledi:

"Pandemi döneminde lojmandaki kötü kortlarda antrenman yapmaya çalıştım, ekstra evde antrenman yaptım. Tenise başlasınlar, sevdikleri zaman başarı elde edeceklerdir. Tenis sporu ilk önce disiplin katıyor. Çünkü antrenmanlarda disiplinli olmak çok önemli. Aynı zamanda da bana bir program veriyor. Çünkü okulla antrenmanlarımı aynı anda yönetmem gerekiyor. Programlı bir kişi oluyorum."

Öğretmen Hakan Matur: "Hedef, milli takıma hazırlanmak"

Genç sporcunun gelişimine katkı veren ve destekçisi olan beden eğitimi öğretmeni Hakan Matur, ilçede kort sıkıntısı yaşamalarına rağmen antrenmanları yaptıklarını söyledi. Genç sporcunun başarılı olacağına vurgu yapan Matur şunları söyledi:

"Elif'i daha küçükken seyrettik. Okula gitmiyordu ama çok hareketli ve hızlıydı. Tenis sporunu çok rahat yapabileceğini düşündük. Tenise başlattık, Elif çok hırslı, çok disiplinli. Bu da başarıyı getiriyor. Çalışırsa devamı geleceğini düşünüyorum. Elif de bu doğrultuda çalışıyor, idmanlarını dersleri ile beraber götürüyor, akademik başarısı ile beraber. Ulusal turnuvalara katılarak hem Ereğli'mizin hem Ereğli Gençlik Spor Kulübü'nün ismini duyuruyor. Pandemi döneminde bir ara kort sıkıntısı yaşadık, kortlarımız yoktu. Ama bu süreyi yine güzel geçirerek salonda kondisyon antrenmanları yaptık. Teknik çalışmalar yaparak bu süreyi öyle geçirdik. Daha sonra kortları temin edince kortlarda çalışmalara başlayınca turnuvalara katılmaya başladık. Bu süreç bizim için zorlu oldu. Elif şu anda geçtiğimiz aylarda sıkıntılı dönemini atlattıktan sonra Türkiye şampiyonalarına katıldı. Beklediğimizden daha başarılı oldu. Bundan sonra Federasyonun düzenlemiş olduğu 14 yaş turnuvalarına hazırlanmaya başlıyoruz. Amacımız 14 yaş Milli takımına hazırlanmak." - ZONGULDAK

Elif Nisa Akbaş: Hayalim Wimbledon'da oynamak
Elif Nisa Akbaş: Hayalim Wimbledon'da oynamak
Elif Nisa Akbaş: Hayalim Wimbledon'da oynamak
Elif Nisa Akbaş: Hayalim Wimbledon'da oynamak
Elif Nisa Akbaş: Hayalim Wimbledon'da oynamak

Cumhuriyet, Zonguldak, Wimbledon, Ereğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elif Nisa Akbaş: 'Hayalim Wimbledon'da oynamak' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elif Nisa Akbaş: "Hayalim Wimbledon'da oynamak" - Son Dakika
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