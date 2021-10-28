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Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız - Son Dakika

Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız

28.10.2021 14:03
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacakları Galatasaray maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacakları Galatasaray maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi. Deplasmanda yaşanan puan kayıplarını telafi etmek için strateji değişikliğine gittiklerini söyledi. Bulut, "Takımımız yaptığımız toplantılarla eksikliklerin üzerine gidecek. Deplasmandaki başarımızı umuyoruz bu hafta yükselteceğiz. Takımımız alternatif planlarla sahaya çıkacak" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmaların ardından sona erdi. Antrenman öncesinde teknik direktör Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TEMEL HEDEFİMİZ HATALARIMIZIN ÜZERİNE GİDEREK ÜÇ PUAN ALMAK"Son 2 haftada ortaya koydukları performansın hem kendini hem taraftarları hem de camiayı üzdüğünü söyleyen Bulut, "Hatalarımızın üstüne gideceğiz. Gerekli toplantı ve çalışmalar yapıldı. Hedefimiz her maçta üç puan almak. Sezona baktığımızda aslında iyi başlayan ve iyi oynayan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Son iki haftada oynadığımız oyun hem beni hem futbolcularımızı hem taraftar ve camiayı biraz üzdü. Çünkü bu futbolcular daha önce daha iyisini yapabileceğini gösterdi. Bundan dolayı biraz moralimiz bozuldu. Ufak tefek sıkıntılarımızı gidermeye çalıştık. Toplantılarımız devam ediyor. İyi yoldayız. Yeterince transfer de yaptık. Sonuç olarak burada bir hedefe gitmeye çalışıyoruz. Hedefe giderken istemesek de inişli çıkışlı yollarla karşılaşabiliyoruz. Başarmak istediğimiz hedefimiz belli. Hatalar olacak, iniş çıkışlar olacak. Umarım sonuna geldiğimizde istediğimiz hedefe ulaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı."KENDİ EVİMİZDEKİ BAŞARIYI DEPLASMANDA DA GÖSTERECEĞİZ"Bulut, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının her oyuna üç puan almak için çıktığını ve kendi evinde gösterdiği performansı deplasmanda da yakalamak için çalıştıklarını söyledi.Bu haftaki maçta deplasman başarılarını arttırmak için sahaya çıkacaklarını belirten Bulut, "Sadece son üç hafta değil, tüm maçlar biçim için zor ve önemli. Her maça çıktığımızda üç puan almak için çıkıyoruz. Evimizde oynadığımız zaman daha iyi oluyor sonuçlar. Deplasmanda da bunu değiştirmek istiyoruz. Umarız başlangıcı bu hafta olur. Zor fikstür. Sonda olan takım lideri yenebiliyor.  Zaten çok iyi ekipler var. Anadolu takımlarına bu konuda iyi yatırımlar oldu. Her maça yüzde yüz olarak çıkmamız gerekiyor. İyi konsantre olup alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor" diye konuştu."TAKIMIMIZ ALTERNATİF PLANLARLA SAHAYA ÇIKIYOR"

Bulut, takımın sahaya sürekli alternatif planlarla çıktığını ve oynanan oyun şekillerinin de değişkenlik gösterebileceğini söyledi. Takımın kamp döneminde de beşli, dörtlü, üçlü sistemlerle oynadığını belirten Bulut, "Beşli sistemden dörtlü sisteme geçiş yapmanın performans düşüşünde etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Altay maçını takım olarak o şekilde çok iyi oynadık. Sonraki iki maçı da yine dörtlü sistemle oynadık ve ilk 11'den sadece iki kişi değişti. Bu bir neden olamaz. Bahane de aramıyoruz zaten. Beşli sistemle çalıştık takım beşli sistemde nasıl oynaması gerektiğini biliyor ama orada maalesef bireysel hatalar fazla yapılınca sistemsel değişikliğe gittik ve dörtlü sisteme döndük. Bu sistemde de gayet iyi maçlarımız oldu zaten. Bu yüzden zaman zaman beşli sisteme devam edeceğiz yine zaman zaman dörtlü sisteme devam edeceğiz. Sakatlıklar olacak sarı kartlar olacak. Sadece A planı ile yürümek istemiyoruz. A planımı, B planımız, C planımız olması gerekiyor. Kamp dönemlerinde de dört, üç, iki, bir sistemi oynadık. Oyuncularımız bu sistemlere kamp dönemlerinden de alışkın" şeklinde konuştu.

Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız
Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Erol Bulut, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız - Son Dakika Spor


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