Fanatik Sports and Business Summit 2021 düzenlendi

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Fanatik gazetesinin düzenlediği, Vestel'in ana sponsorluğunu üstlendiği Fanatik Sports and Business Summit 2021, olimpik sporcular ve yöneticilerin katılımıyla bugün düzenlendi.İstanbul'da bulunan Raffles Hotel'de gerçekleştirilen etkinliğe Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, olimpik sporcular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Eda Erdem Dündar, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Merve Çoban, Eray Şamdan, Uğur Aktaş, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber ile çok sayıda davetli katıldı.ORÇUN ÇEVİKOĞULLARI: SPORCULARIMIZI BURADA GÖRMEK BİZLER İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞIAçılış konuşmasını yapan Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, katılımcılara ve davetlilere teşekkürlerini ileterek sözlerine başlarken, şöyle konuştu: "Sporcular, spor dünyasının başarılı yöneticileri, bu önemli ve büyük zirvede bizlerle birlikte olduğunuz, heyecanımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sizleri burada görmek bizler için büyük gurur kaynağı. Ülkemize birçok alanda başarılar kazandırmış, sporunun disiplinini, takım ruhunu hissetmemize vesile olmuş siz değerli sporcuların karşısında olmak benim için büyük bir heyecan kaynağı. Bugün hem ev sahibi hem de eski amatör bir basketbolcu olarak karşınızdayım. İlkokulda başlayan bir basketbol maceram vardı. Üniversiteye kadar devam etti. Sonrasında hayat koşuşturmacası derken bir şekilde basketboldan uzak kaldım. Sporun iletişimi ne kadar güçlendirdiğini biliyorum. Ben spor kariyerime devam edemedim ama çocuklarımın spor yapmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kızım lisanslı olarak yüzüyor, oğlum ise lisanslı olarak basketbol oynamaya devam ediyor. Hatta kadın milli voleybol takımımızın başarılarının ardından yüzme antrenmanlarından sonra voleybol antrenmanlarına da gidiyoruz. Birçok sporcuya rol model teşkil ediyorsunuz, bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Dünyanın en iyi basketbolcusu ve sporcularından birisi Michael Jordan'ın bir sözü var: 'Başarı olmayı öğrenmek için önce başarısız olmayı öğrenmelisiniz' diyor. Spor sadece spor yapan değil, etrafında yarattığı çemberin içine herkesi alıp, bazen tek bir kişiyi, bazen milyonları etkileyen benzersiz bir olgu. Disiplini, ekip ruhunu, kararlılığı, başarısızlığı kabullenmeyi, daha iyi olma arzusunu sağlıklı ve zinde yaşamayı spor öğretiyor bize. Aslında tüm bunlar iş hayatının da vazgeçilmezleri ve anahtarı. Dünyanın en başarılı sporcularına, en başarılı spor kulüplerine baktığınız zaman arkalarında kurumsallaşmış profesyonel bir yönetim anlayışı olduğunu görüyoruz. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ve uluslararası müsabakalarda alınan başarılar hepimizi gururlandırdığı gibi Türkiye'de spor yönetiminin kurumsallaşma adına meyveleri olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sporun diğer branşlarında da bu güzel örnekler artarak devam edecek."METE GAZOZ: TOKYO, BİZİM İÇİN HER ŞEYİN BAŞLANGICI OLDUİlk olarak yapılan okçuluk oturumunda Yusuf Göktuğ Ergin, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz deneyimlerini aktardı ve sorulara yanıt verdi.2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyanın hikayesinden bahseden Mete Gazoz, "Biz özellikle bu sene, son oktaki yaşadığımız baskı ve stresi yönetebilmek için gereken antrenmanları yaptık. Bizim olimpiyatlara gittiğimiz gün kendimize söylediğimiz söz şuydu: 'Biz gelene kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Daha iyi olmak için yapabilecek hiçbir şey yok. Olursa olacak.' Olimpiyatlarda o son okun 10'a gideceği çok belliydi. Okun 10 atacağına emin olduğum tek ok oydu. 5 sene boyunca çok fazla çalıştık ve çok fazla emek verdik. Bir yerde bu emeklerin karşılığını alacağımızı biliyorduk. Tokyo, bizim için her şeyin başlangıcı oldu" ifadelerini kullandı.YASEMİN ECEM ANAGÖZ: PARIS İÇİN ÇOK KARARLIYIM, MADALYA GETİRECEĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİMYasemin Ecem Anagöz, okçulukta bir sınır olmadığını ve en çok önem verdiği şeyin bu olduğunu belirterek, "15 yaşındayken kendimden 30 yaş daha büyük isimlerle yarışabiliyordum. Cinsiyet ayrımı yok, Mete'yle takım olabiliyoruz. Okçulukta benim ilgimi çeken şey bu oldu. Sınırsız bir yaşamı çok önemsiyorum, okçuluk da bana bunu sağlıyor. Mete'yle dış hayatta ne kadar yakınsak, müsabakalarda da öyle olduk. Takım halinde bir şey yapabilmek için iki kişinin enerjisinin uyması gerektiğini düşünüyorum. Mete'yle biz bunu yakaladık, o yüzden tarihi başarılara imza atabiliyoruz. Paris için çok kararlıyım. İstatistiklerime bakarak takım ve bireysel olarak madalya getireceğimi söyleyebilirim. Kaç tane olimpiyata gidebilirsem gideceğim" dedi.YUSUF GÖKTUĞ ERGİN: KENDİMİ ANTRENÖRLÜKTE GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIMYusuf Göktuğ Ergin ise şunları söyledi: "Sporculuk hayatım boyunca kendimden genç sporcularla ilgilenmeyi, onları uyarmayı ve geliştirmeyi kendime görev edinmiştim. Okçuluk, içine girdiğiniz zaman içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir şey ve sonsuza kadar da ok atamayacağım için, kendimi antrenörlük alanında geliştirmek için çok çalıştım. Eğitimimi bu yönde aldım. Çok onur duydum. Çok büyük bir gurur. Antrenman sürecinde birtakım şeyleri görebiliyorduk. Aldığımız veriler, çok iyi bir yarışma geçireceğini gösteriyordu. Uluslararası okçuluk camiasında da Mete'nin kazanabileceği yönünde bir beklenti oluşmuştu. Bu beklentiyi yönetmek çok önemliydi. Hedefimizi başarmış olmak, her şeyin planladığımız gibi gitmesi, hem sonuç anlamında bizi onurlandırdı hem de kendimize olan güvenimizi artırdı."EDA ERDEM DÜNDAR: HEM ÜLKEMİZİ HEM DE TÜRK KADININI TEMSİL EDİYORUZVoleybolu konu alan ikinci oturumda ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ve Vestel Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler açıklamalarda bulundu.Eda Erdem Dündar, hem Türkiye'yi hem de Türk kadınını göstermek için mücadele ettiklerini kaydederek, "Biz hem ülkemizi hem de Türk kadınını göstermek için mücadele ediyoruz. Bunun yanında iltifatlar aldığımız zaman çok daha fazla mutlu oluyoruz. Güney Kore maçı hepimiz için büyük bir hayal kırıklığıydı. İyi geldik, kurada Güney Kore çıktığı için de sevindik. O gün Kore bizden daha iyiydi. Spor böyle bir şey. Biz kesinlikle kazanırız, cepte diye düşünmedik ama genel algı öyleydi. Biz de büyük bir özgüvenle sahaya çıktık ama genç bir takımız. Biz o gün stresi iyi yönetemedik. Genç bir takım olmanın verdiği stres bizi aldı götürdü. Tie-break çok kötü geçti. İyi bir takım, iyi oyuncuların, o yenilgiden, o çöküşten nasıl ayağa kalktığı önemli olan. Biz nasıl bir takım olduğumuzu gördük. Avrupa Şampiyonası o kötü anıları silmek için güzel bir kaçış oldu bize" değerlendirmesinde bulundu.MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: PAYDAŞLARLA PAYLAŞMAK ÖNCELİK OLMALIMehmet Akif Üstündağ, voleybolu samimiyetle yönettiklerini dile getirdi ve şöyle konuştu: "Milli takımda 6 ay antrenörlük yaptım, sonrasında yöneticilik yaptım. Ben dünyasını spor üzerine kurmuş birisiyim. Malatyaspor'da, Türk Telekom'da görev yaptım. Birçok branşta görev aldım. Yüzme ve güreş federasyonlarında da görev yaptım. Biz voleybolda ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Paydaşlarla ilerlemeye önem veriyoruz. Samimi olmak önceliğimiz olacak, paydaşlarla paylaşmak önceliğimiz olacak. Biz voleybolda bunu yapıyoruz. Kulüplerle aramız çok iyi. Kulüplerle federasyon arasındaki ilişki muazzam şekilde ilerliyor. Bugün dünyanın en iyi ligine sahibiz. Bugün dünya sıralamasında milli takım düzeyinde 4'üncü sıradayız. Avrupa kıtasından ilk 4'te yer alan tek takımız. Bunlar tesadüf değil."ERGÜN GÜLER: SPORA YATIRIM YAPTIĞINIZ ZAMAN, SPOR ORGANİZASYONU DEVAM ETTİĞİ SÜRECE İSMİNİZ ORADA YAŞIYORErgün Güler ise şunları söyledi: "Bizim bakış açımız sosyal sorumluluk projesinden ziyade, bir yatırım. Sosyal sorumluluk bunun ayrılmaz parçası ama asli unsuru değil. Siz bir marka olarak iletişim faaliyetlerinde bulunduğunuz zaman yatırım yapıyorsunuz. 1-2 haftalık bir iletişimden sonra hedef kitleye soruyorsunuz, aklınızda ne kaldı? Yüzde 5'i belki hatırlıyor. Ama spora yatırım yaptığınız zaman, spor organizasyonu devam ettiği sürece isminiz orada yaşıyor, herkesin aklında yer ediniyor."FERHAT ARICAN: BU BAŞARIYI SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMELİYİMCimnastiği konu alan üçüncü oturumda milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak ile Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin açıklamalarda bulundu.2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, madalyanın çok önemli olduğunu ama bundan daha önemli şeyler olduğunu dile getirerek, "Biz burada başarı alıyoruz, madalya kazanıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz ama madalyalardan daha önemli şeyler var. Bir çocuk gördüğümde bana, 'Ferhat ağabey, seni gördüm olimpiyatlarda, ben de cimnastiğe başlayacağım' diyorsa, bu benim için her şeyden önemli. Ben bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeliyim, geleceğin aydınlık nesillerine de iletmem gerekiyor. Çok mutluyum bir rol model olduğum için" ifadelerini kullandı.İBRAHİM ÇOLAK: OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ BENİM İÇİN ŞANS OLDUİbrahim Çolak, 2020'de yaşadığı talihsizlikten bahsederken, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra biceps tendonum koptu ve 5 ay sonra olimpiyatlar vardı. Her şey çok kötü gidiyor diye düşünürken, olimpiyatların bir yıl ertelendiği haberini aldık. Bu benim için çok büyük bir şans oldu. Sonrasında bir operasyon geçirdim ve yoğun çalışmalarım sonucunda 7 ay sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yarışabilme şansı yakaladım. Bu gerçekten çok önemliydi benim için. Olimpiyatlarda da tam hazır halde yarışabildim" diye konuştu.YILMAZ GÖKTEKİN: PARIS 2024'TE ÜLKEMİZİ TAKIM OLARAK TEMSİL EDECEĞİZYılmaz Göktekin ise şunları söyledi: "O dönem yeni seçilen federasyon başkanımız Suat Çelen göreve başladıktan sonra projeler hazırlandı, hedefler belirlendi. 2014'te takım olarak Çin'de katıldığımız bir turnuva vardı. Ülke sıralamamız 45 civarındaydı. O dönem birkaç sporcuyla katılmak için bir hedef belirledik. 25'inci olduk o turnuvada. İlk 24'e giremedik. Bir hayal kırıklığı oldu bizde. 2018 Dünya Şampiyonası'nda ise 15'inci olduk. İlk 12'ye giremedik. Takım olarak değil de bireysel olarak olimpiyatlara en çok kişiyle katılan takım Türkiye oldu. 5 sporcuyla katıldık. Federasyonumuzun projeleri devam ediyor. Ben bu ekibe inanıyorum. 2024'te biz ülkemizi takım olarak temsil edeceğiz."ERGİN ATAMAN: SPORDA DÜN YOK, KAZANDIĞIMIZ ŞAMPİYONLUK TARİHE GEÇTİ VE BİTTİFanatik Sports and Business Summit 2021'in dördüncü oturumunda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile basketbol sohbeti gerçekleştirildi.Son EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'in deneyimli koçu Ergin Ataman, sporda dün olmadığını söyleyerek, "Kazandığınız şampiyonluk tarihe geçti. Kupa müzemize geldi. Türk toplumu mutlu oldu. Biz çok mutlu olduk ama bitti artık. Şu anda zirvede değiliz. İlk maçta Real Madrid'e kaybettik dolayısıyla 13, 14'üncü sıradayız (Gülerek). Artık takımlar size karşı daha motive, taraftarlar size karşı daha motive. Her gittiğimiz yerde bununla karşılaşacağız. Normal sezonda 35 maç yapıyorsunuz. Madrid deplasmanında kazanacaksın diye bir şey yok. Bu bir maraton. Biz yeniden şampiyon olmak için başlamıyoruz. Böyle başladığın zaman çok baskı altında hissedersin. Adım adım düşünüyoruz. Önemli olan nasıl mücadele edeceğimiz ve nasıl basketbol oynayacağımız" dedi.MERVE ÇOBAN: OLİMPYATLARDA KAZANDIĞIM MADALYA ÇOK ÖZELDİBeşinci oturumda milli karatecilerin görüşlerine yer verilirken; Merve Çoban, Uğur Aktaş ve Eray Şamdan açıklamalarda bulundu.2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Merve Çoban, "Karate erkek sporu' algısına maruz kaldığım çok zaman oldu. Hatta dedem bile aileme, 'Merve'yi karateye göndermeyin, erkek sporu' demişti. Ama ailem bana inandı ve güvendi, sonuçta ben de bu başarılara ulaşabildim. Olimpiyatlarda kazandığım madalya çok özel oldu benim için" ifadelerini kullandı.ERAY ŞAMDAN: OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ ÇOK İŞİME YARADI"Geldiğimizde daha büyük bir karşılama bekliyordum ama yine güzel bir karşılama oldu" diyen olimpiyat gümüş madalyası sahibi Eray Şamdan, "Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi benim adıma çok güzel oldu. Geçen sene düzenlenseydi olimpiyatlara gidemeyebilirdim. Ertelenmesi benim çok işime yaradı. Karatenin içerisinde olanlar benden çok bir şey beklemiyordu. 'Eray 3'üncü olsa çok güzel olur' yorumları vardı. Bunlar beni kamçıladı. Hep destek mesajları alıyoruz" yorumunu yaptı.UĞUR AKTAŞ: OLİMPİYATLAR, KARATENİN KANAYAN YARASIYDIKaratenin uzun yıllardır olimpik branş olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını söyleyen olimpiyat bronz madalyalı karateci Uğur Aktaş ise "Olimpiyatlar, karatenin kanayan yarasıydı. Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip sporcularız. Ama olimpik bir branş olmadığı için çok fazla ön planda yer almıyorduk. Rio Olimpiyatları'nda yapılan toplantıyla 2020'de olimpiyatlarda karatenin yer alacağı belli oldu. Biz de çok mutlu olduk. Bize nasip oldu. Kişi sayısı sınırlı olduğu için gittiğimiz her turnuvada üst sıralarda yer almaya çalıştık. 23-24 turnuvada mücadele etmemiz gerekiyordu. Başarılı bir branş olduğumuz için bizden beklentiler de arttı" diye konuştu.METİN ŞAHİN: TÜM FEDERASYONLARIMIZDAN YETKİLİLERİN DÜNYA FEDERASYONLARINDA OLMASI GEREKİYORFanatik Sports and Business Summit 2021'in son oturumunda ise Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile milli tekvandocular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber deneyimlerini paylaştı.Metin Şahin, şöyle konuştu: "2005 yılında Dünya Tekvando Federasyonu yönetimine girdi. 200 ülkenin delege seçimiyle oluyor. Dünya Tekvando Federasyonu'nda 16 yönetici var. Burada girmek kolay değil. Geçtiğimiz haftalarda 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yapılan seçimlerde birinci asbaşkan seçildim. Ülkemizin çıkarları ve menfaatleri konusunda gereğini yapmamız açısından oralarda olmamız çok önemli. Tüm federasyonlardan yetkililerin dünya federasyonlarında yer alması gerekiyor. Hakkın korunması adına oralarda olmak gerekiyor."HATİCE KÜBRA İLGÜN: PANDEMİ BİZİ ÇOK ZORLADI2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, pandeminin etkilerinden bahsederek, "Pandemi tüm sporcuları eve kapattı ama önümüzde olimpiyatlar vardı ve çalışmamız gerekiyordu. Bu bizi çok zorladı ama antrenmanlarımızı sürdürdük. Olimpiyatların bir yıl ertelenmesiyle, arada müsabakalar oynadık ve bu müsabakalarda iyi sonuçlar alınca olimpiyatlara iyi hazırlandığımızı gördük. Olimpiyatlarda da madalyaya ulaştık" dedi.HAKAN REÇBER: 2024'TE ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM

Olimpiyat bronz madalyası sahibi Hakan Reçber ise olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül'ü idol olarak gördüğünü ve geriye dönük tüm maçlarını izlediğini söyledi. Servet Tazegül'le kendisini kıyaslaması için öncelikle olimpiyatlarda altın madalya kazanması gerektiğini dile getiren Reçber, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya almak istediğini ve bunun için çok çalışacağını belirtti.