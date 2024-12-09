Spor Federasyonlarından Isparta'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajları - Son Dakika
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Spor Federasyonlarından Isparta'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajları

Spor federasyonları, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajları yayımladı. Türkiye Futbol, Voleybol ve Basketbol federasyonları, kazada hayatını kaybeden askerler için Allah'tan rahmet dileyerek kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı bulundular. Ayrıca, birçok spor kulübü de taziye mesajları paylaştı.

09.12.2024 14:47
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Spor federasyonları, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan "Acımız büyük" başlıklı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan paylaşılan başsağlığı mesajında ise "Milletimizin başı sağ olsun. Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan da elim kazayla ilgili, "Isparta'da eğitim uçuşu esnasında Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileriz." paylaşımı yapıldı.

Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında yer aldığı birçok kulüp ve federasyon da başsağlığı mesajı paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Helikopter, Basketbol, Voleybol, Isparta, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Federasyonlarından Isparta'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajları - Son Dakika

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