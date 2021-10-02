Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Ömer Tevfik Özkoç
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Halil Akbunar, Obinna, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Cherif Ndiaye
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Suleymanov, Traore, Flavio, Serginho, Sankhare, Diabate
Sarı kartlar: Dk. 12 Obinna, Dk. 26 Arslanagic (Göztepe), Dk. 37 Serginho, Dk. 43 Diarra ve Zeki Yavru (GZT Giresunspor)
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
15. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
40. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Diabate'den önce topu kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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