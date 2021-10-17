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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

17.10.2021 16:50
Futbol: Süper Lig

Stat: NefHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet NarinçGalatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammedİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim...

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Serdar Gürler, Endri Çekici, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic

Gol: Dk. 4 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Sehic, Dk. 7 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor savunmasının hatasında golü buldu. Savunma arkasına atılan topta konuk takım savunma oyuncusu Skubic ile kalecisi Sehic bir anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra boş kaleye gönderdi. Pozisyonda Sehic'e faul yapıldığı gerekçesiyle Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün tamamlanmasıyla hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu belirterek santra noktasını gösterdi: 1-0.

23. dakikada Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla hızla atağa kalkan Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleci Sehic'in önde olduğunu görerek ceza sahası önünde aşırtma vuruş yaptı. Ancak Bosna Hersekli file bekçisi son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

35. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, bir rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

37. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı faulde top penaltı noktası civarındaki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Halil İbrahim Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Arda Kardeşler, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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