Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, çalışma öncesinde Mirza Cihan için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 21 yaşına giren oyuncu, antrenman sahasında pasta keserken, arkadaşları Cihan'ı tebrik etti.

Kovid-19 testi negatif çıkan ve izolasyon süreci sona eren Recep Niyaz da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Isınma ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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