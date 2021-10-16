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Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika

Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak

16.10.2021 09:54
Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak

Süper Lig'de son 4 müsabakada puan çıkaramayan Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Süper Lig'de son 4 müsabakada puan çıkaramayan Göztepe, 9. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Kasımpaşa-Göztepe karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ligde ilk 8 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, topladığı 5 puan ve averajla 9. haftaya 18. sırada girdi.

Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Nestor El Maestro'yu getiren Göztepe, Sırp çalıştırıcıyla ilk maçında Medipol Başakşehir'i yendi. İzmir temsilcisi daha sonraki 4 karşılaşmada ise Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor'a mağlup oldu.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in yanı sıra kart cezalısı Dino Arslanagic yarın forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile 17. randevu

Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 16 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 11 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 21 gol gördü.

İzmir temsilcisinin deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti bulunmuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika Spor


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