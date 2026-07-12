İsviçre
BEŞİKTAŞ
11.00 -18: 00 Siyah-beyazlılar günü çift antrenmanla tamamlayacak. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.
17.00 Yeni transfer Doğan Alemdar basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
TRABZONSPOR
10.30 Bordo mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
VOLEYBOL
- FIVB Voleybol Milletler Ligi Kadınlar
09.30 Tayland – Türkiye
BAKAN BAK
09.45 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek bisiklet turuna katılacak.
Son Dakika › Spor › Spor Gündemi: Beşiktaş ve Trabzonspor Antrenmanları - Son Dakika
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