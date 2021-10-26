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Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması

26.10.2021 17:30
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, Türkiye'nin önemli ekiplerinden birinde forma giydiğini kaydetti.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, Türkiye'nin önemli ekiplerinden birinde forma giydiğini kaydetti.

Marek Hamsik, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yapılacak maçın hazırlıklarını sürdürdükleri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavililerin Slovak futbolcusu, lider olmaktan hem mutlu hem de gururlu olduklarını vurgulayarak, "Tabii ki zirvede kalmanın kolay olmayacağının farkındayız. Bu yönde çalışmalara devam ediyoruz. Burada işime odaklanmış durumdayım. Hayatımın tadını çıkarmaya ve işimi tamamen iyi derecede yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Takımın kaptanının Uğurcan Çakır olduğu, ancak kendisinin Slovakya Milli Takımı, Anastasios Bakasetas'ın da Yunanistan Milli Takımı'nda kaptanlık görevini üstlendiğinin aktarılması üzerine Hamsik, "Öncelikle Uğurcan Çakır'dan bahsetmek istiyorum. Kendisi harika bir kaptan. Buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla onunla beraber olmaktan çok mutluyuz. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız da var. Birbirimize yardım ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamsik, 34 yaşında olmasına karşın çalışma temposunun yüksekliğiyle ilgili soruya, "Sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süresi, sizin fit kalmanız ya da kendinize bakmanız için yeterli süreç değil. İdman ile birlikte yediklerinize, içtiklerinize, uykunuza, yani hayatınızın tamamına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de bunlara dikkat ederek yaşamaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Birçok oyuncunun Çin'i son durak olarak gördüğü ancak kendisinin daha sonra Avrupa'ya döndüğünün hatırlatılması üzerine Hamsik, "Belki benim de aklımda olan oydu. Çoğu insanın son durak olarak gördüğü bir yer Çin. Ben de kontratımı erken sonlandırdım. Tekrar üst seviyede oynamaya devam etmek istedim. Türkiye'de büyük bir takımın formasını giyiyorum. Bu formayla şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

"Arkadaşlarımdan bu sözleri duyunca mutlu oluyorum"

Hamsik, takımdaki genç oyunculardan Berat Ayberk Özdemir ve Abülkadir Ömür'ün kendisiyle ilgili olumlu sözleri hakkında, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarınız sizden bu kadar güzel sözlerle bahsedince, mutlu olursunuz. Ben de arkadaşlarımdan bu sözleri duyunca mutlu oluyorum. Berat'a geldiğimde, 'Eğer böyle devam edersen, bu şekilde üstüne koya koya devam edersen, milli takıma da mutlaka gideceksin.' demiştim. Zaten milli takıma seçildi ve orada da oynadı. Onun için çok büyük adım oldu. Abdülkadir Ömür bence Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden bir tanesi. Zaten ne kadar yetenekli olduğunu herkes görüyor. Son maçta bizim için kilit roldeydi. O da bize son maçta yardımcı oldu."

Sakatlığı yeni atlatmasına karşın Göztepe maçında sahada olmayı istediğini teknik direktör Abdullah Avcı ile paylaşması hakkında Hamsik, "Hocamla yaptığım çok özel bir konuşma değildi aslında. Zaten hocayla aramızda yaptığımız sürekli konuşmalar. Tabii ki ben de her oyuncu gibi kulübede olmaktansa ilk 11'de oynamayı tercih ettiğimi söylemiştim." şeklinde konuştu.

Hamsik, daha önce forma giydiği Napoli'nin de İtalya'da lider olmasıyla ilgili, "İki takım da şu an lider. Umuyorum böyle bitirecekler. Sezon sonunda böyle biterse, ben de aynı anda iki partiyle bunu kutlamış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Liderliğin tadını çıkartıyoruz"

Bordo-mavili taraftarlara seslenen Hamsik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun, beklentilerin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. Ancak şu anda sadece 10 maç tamamlandı. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. Mutlaka bu takımın berabere kalacağı ya da kaybedeceği maçlar da olacaktır. Benim taraftarlardan beklentim, işler kötü gittiğinde, istemediğimiz şekilde kaybettiğimiz maçlardan sonra da bu desteğin verilmesi. İlk sıradayız. İlk sırada olmanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Önemli olan, işin sonunda ilk sırada kalabilmek. Şu anda liderliğin tadını çıkartıyoruz."

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması

Trabzonspor, Ali Yılmaz, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, basın mensuplarına konuştu Açıklaması - Son Dakika
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