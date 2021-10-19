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Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik

19.10.2021 12:57
Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İşimiz çok daha zorlaştı ama biz ümidimizi kaybetmedik.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İşimiz çok daha zorlaştı ama biz ümidimizi kaybetmedik. Çünkü geldiğimiz günden bu yana takımda çok olumlu gelişimler, değişimler görüyoruz" dedi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, GZT Giresunspor maçına kötü başlamadıklarını, oyunun istedikleri gibi giderken hesapta olmayan kırmızı kart gördüklerini söyledi. Hamzaoğlu, "Bana göre hala ağır bir karar diye düşünüyorum. Çünkü hemen ilk pozisyon ve rakip topu kenara doğru alıyor. Orada Holmen yetişebilir. Rakip, bariz bir gol şansı değil, çaprazdan vuracak. Kalecimiz Gökhan kurtarabilir. Hemen direkt kırmızıyla cezalandırılması bana göre hataydı. Hala bu görüşümün arkasındayım. Sonradan izlediğimde de aynı şeyi gördüm. Çok erken bir karar verdi hakem ama yapacak bir şey yok. Başakşehir maçıyla başladık. Oyun iyi giderken, iki üç pozisyonumuz varken yine bir basiretsizlik diyeyim, yani şanssızlık. Hiçbir oyuncunun yapmayacağı bir şeyi Alper kalemize doğru topu sürdü. Yediğimiz gol. Galatasaray maçında penaltı kaçtı, kaçabilir, penaltı her zaman kaçabilir. Arkasından Joel'in içeriye atamadığı top. 90+11'de 3 tane faulün arkasından gelen mağlubiyet golü. Geliyoruz Giresun'a, burada da yine 11-11 devam etse en kötü yine yenilmeyiz diye düşünüyorum. Belki de kazanabileceğimiz bir maçtı diye düşünüyorum ama 3 haftaya baktığımızda elimizde 0 puan. Hiç sonuç alamadığımız 3 tane maç oynadık. Fikstür dezavantajı olarak da görebiliriz bunu. Başakşehir'i burada, Giresun'u burada, Galatasaray'ı dışarıda oynamış olsaydık çok farklı olabilecek maçlardı ama 3 haftayı bu şekilde geçtik iyisiyle kötüsüyle" diye konuştu.'İŞİMİZ ÇOK DAHA ZORLAŞTI'9 haftada 1 puanla ligin dibinde olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, şöyle konuştu: "İşimiz çok daha zorlaştı ama biz ümidimizi kaybetmedik. Çünkü geldiğimiz günden bu yana takımda çok olumlu gelişimler, değişimler görüyoruz. En azından sahada mücadele ve bir şeyler yapma çabasını görüyoruz. Artık Kasımpaşa maçı bana göre geri dönüşüm başlangıcı olabilecek bir maç ve çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynayacağız, her türlü avantaj bizim lehimize. Bu avantajları iyi değerlendirip artık Kasımpaşa maçıyla iyi bir başlangıç yapıp geçmişe de sünger çekip ondan sonra daha emin adımlarla daha moralli kazanabileceğimiz inancımızı pekiştirip daha iyi bir şekilde yol alabiliriz. Bu arada sakatlıkları, şanssızlıkları da yaşıyoruz. Yaşamıyoruz değil. Bunları sadece bilgi notu için anlatıyorum yoksa bunların hiçbiri bahane değil. Sonuçta ne olursa olsun başarmalıydık diye düşünüyorum kendi adımıza en azından. Ama bunlar da bir etken oldu, olmadı değil. Şimdi yine aynı güven, moral motivasyonla Kasımpaşa maçına çıkacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Bu maçta da kazanıp inşallah buradan çıkışımızı başlatmak istiyoruz"'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'Takımdan istediği reaksiyonları almaya başladığını ifade eden Hamzaoğlu, "Yani oyuncularımın hiçbirisinden çalışmalarından şikayetçi değilim. Maçtaki istek ve arzularından şikayetçi değilim ama bazı alışkanlıklar kolay atlatılmıyor. Zamanla alışkanlık haline gelmiş davranışlar bir süre sonra ancak farklılaşabilir. Yavaş yavaş o farklılaşmayı görüyoruz. Daha agresif, daha rakiple temas eden, daha isteyen, mücadele eden bir görüntümüz var fakat dediğim gibi geçen hafta kırmızı kart bizi 1 kişi eksik bırakınca rakip sahaya gitmekte sıkıntı yaşadık. Kolay değil, bir kişi çok şey fark ettiriyor maçlarda. O yüzden bu tür şeyleri de yaşadık. İnşallah bu olumsuzlukların geride kaldığı bir maç oynarız Kasımpaşa maçıyla. Orada artık gerçek gücümüzü, arzumuzu ve isteğimizi ne kadar sahaya yansıtacağız onu da göreceğiz hep beraber. Ama artık bu maç son şansımız gibi düşünüyorum ben. Çünkü direkt rakibimiz olan bir takım ve kendi sahamızda oynuyoruz. Ne olursa olsun bu maçı kazanmak zorundayız, kazanmalıyız. Başka çaremiz çözümümüz yok" şeklinde konuştu.'ÇOK FAZLA SAKAT OYUNCU VAR'

Takımdaki sakatlanan oyuncularla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, "Gökhan'ın Almanya'da tedavisi devam ediyor. Fabricio iyileşti, takımla beraber çalışmalara başladı. Geçen hafta biraz oynattık onu ama korkarak oynattık tekrar nüksetmemesi için. O da kendini zaten biraz korudu ama şu anda çalışmalar dünkü antrenmanla iyi gibi görünüyor hafta sonuna kadar da çalışacağız. Onun dışında Deny aramıza katıldı takımla beraber çalışıyor. Phiri bugün başlayacak inşallah takımla beraber devam ettirebilir. Yasin dün aramıza katıldı. O kadar çok var ki unutabilirim. Çok fazla sakat cezalı oyunculara takılmıyorum. Önemli olan mevcut elimizdeki kadroyla ne yapabiliriz. Daha çok ona odaklandığım için bazen unutabilirim sakat oyuncuları saymakta. Çünkü kalan oyuncularla beraber yine 11 kişi sahaya çıkacağız. İsimler önemli değil artık bu saatten sonra. Sahaya kim çıkarsa çıksın bu maçı kazanmak için her şeyini ortaya koymak zorunda. Hepimiz aynı şekildeyiz" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik
Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik
Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik
Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik
Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik

Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: İşimiz zorlaştı ama ümidimizi kaybetmedik - Son Dakika Spor


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