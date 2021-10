Harun Erdenay: Son 5 yılda basketboldaki düşüşü görüyoruz

"Kulüplerimizin ekonomik sıkıntılarını çözeceğiz"

"Milli takım basketboldaki başarının lokomotifi olmalıdır"

"Abdi İpekçi Spor Salonu için projemizi sunacağız""Milli takımlar için Şile'de kamp merkezi yapacağız""Voleybolda son dönemde elde edilen başarılar takdire şayan""En ücra yerdeki çocuğun bile basketbol için bir şansı olacak""FIBA sıralamasında yeniden yükseleceğiz""Süper Lig takımlarının 8-9 milyon TL arası gelirleri olması lazım""Gelirler şeffaf bir biçimde kulüplerin önüne koyulacak""Türkiye, organizasyonları başarılı bir şekilde yapıyor""Devletimiz tüm olanakları federasyonun önüne açıyor"

İbrahim ALİOĞLU- Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı'na adaylığını açıklayan eski başkan Harun Erdenay, projeleri ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erdenay, "Sıralamaya bakıldığında son 5 yıldaki düşüşü görüyoruz. Takımla birlikte olabilmek, antrenmanlara, kamplara giderek sporcularla olmak onlara büyük bir motivasyon katacaktır. Her zaman takımımızla olacağız" dedi. "MİLLİ TAKIM BASKETBOLDAKİ BAŞARININ LOKOMOTİFİ OLMALIDIR"Öncelikle milli takımın büyük bir başarı elde edecek alt yapısını oluşturacaklarını belirten Erdenay, "Basketbolda 5 senelik bir dönem var. Bu 5 yılı değerlendirdiğimizde de milli takımlar bazında pek başarılı bir dönem geçmedi. Kulüpler için ise pandemiye denk geldiği için bu dönem sağlıklı bir süreç olmadı. Öncelikle Türk Milli Takımı'nın, 12 Dev Adam dönemine dönmek için acil bir dereceye ihtiyacı var. Ligler ne kadar iyi olsa da Avrupa'da kulüpler başarılı olsa da milli takım bu işim lokomotifidir. Önceli planımız yakın zamanda gerçekleşecek turnuvalarda bir derece elde etmek olacak. Lig yapılanmasına da yardım edeceğiz. Süper Lig her zaman Avrupa'nın en iyi liglerinden birisi olarak kabul ediliyor Takımlarımızın şikayetleri var. Masrafların yüksek olmasından dolayı kulüplerimizin elini rahatlatacağız. Gelirleri arttıracak projelerimiz var. Yeni sponsorlar getireceğiz. 8 yıldır arttırılmayan galibiyet ve mağlubiyet payları için girişimde bulunacağız. Süper Lig kulüplerini finansal açıdan rahatlamış olacağız" diye konuştu."ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU İÇİN PROJEMİZİ SUNACAĞIZ"Özellikle spor salonları için çalışmalar yapacaklarına değinen Erdenay, "Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kullandığı iki basketbol salonu vardı. Biri Ankara Arena, biri de Abdi İpekçi Spor Salonu. Abdi İpekçi yıkıldı ve yerine yenisi yapılamadı. Seçime kısa süre kaldı. Bu süreçte yapılacağı da görünmüyor. Bakanlık ile görüşme yaptığımızda TOKİ ile bu projeyi üstlendiğini öğrendim ve memnun da oldum. Uzun yıllar enkaz halinde kalan yerin yerine yenisi yapılacaktır. Kazandığımızda bakanlık ile istişare ederek salonun uluslararası organizasyonlarda ve milli takımlar için kullanılması için projemizi sunacağız" ifadelerini kullandı."MİLLİ TAKIMLAR İÇİN ŞİLE'DE KAMP MERKEZİ YAPACAĞIZ"Milli takımlar için kamp merkezi yapmak istediklerini de belirten Erdenay, "Şile'de milli takım kamp merkezi projemiz vardı. Şile Belediyesi, Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla bir alan tahsis edildi. Projesi de çizildi ancak o zaman buna zamanımız olamamıştı. Kamp tesisi için uygun bir alan ve milli takım buradan uzun yıllar yararlanabilir. Göreve geldiğimizde bu proje de planlarımız arasında var" dedi."GENÇLERİ BASKETBOLA ÇEKMEK İÇİN MİLLİ TAKIMLARIN BAŞARISI ÇOK ÖNEMLİ"Anadolu'da basketbola yatkın gençleri kazandırmak için profesyonel ekiplerle çalışmalar yapacaklarına vurgu yapan Erdenay, "Gençlerimizin voleybola yöneldiğini gözlemliyoruz. Voleybolda son dönemde elde edilen başarılar takdire şayan. Tabii ki gençler voleybola yönelsinler ama bir kısmını da basketbola çekmek için milli takımların başarısı çok önemli. Ben ayrıldığımda dünya sıralamasında 7'nci olan milli takım bugün 16'ncı sırada. 3-4 turnuva başarısız geçince bu sıralara kadar düştük. Hedefimiz milli takımı ilk 10 ülke arasına sokabilmek. Bu başarılar geldikçe de gençler basketbola daha çok yönelmeye başlayacaktır. Anadolu'da taramalar yapacağız. Profesyonel ekiplerce basketbola yatkın arkadaşlarımızı bulacağız. Bu taramalarda başka sporlara yatkın arkadaşlarımızı da diğer federasyonlara yönlendireceğiz. Türkiye'de her çocuğun bir şansının olmasını istiyoruz. Yılda 40 bin ile 50 bin arasında tarama hedefimiz var. En ücra yerdeki çocuğun bile basketbol için bir şansı olacak" şeklinde konuştu."FIBA SIRALAMASINDA YENİDEN YÜKSELECEĞİZ"FIBA sıralamasında yeniden yükselişe geçeceklerini ifade eden Erdenay, "Şu anki federasyonda da basketbolun içinden gelen arkadaşlarımız var. Son dünya şampiyonasında olimpiyat elemeleri hakkını 22'nci olarak aldık. Şansız bir turnuva geçirdik ama iyi bir oyuncu grubumuz var. Bazı turnuvalara FIBA'nın vermiş olduğu bir devşirme oyuncu hakkı olmasına rağmen ve elimizde de Ali Muhammed, Scottie Wilbekin ve Shane Larkin varken olimpiyat elemelerine bu oyunculardan mahrum gittik. Onlardan birisi gelseydi Çekya'nın çıktığı gruptan olimpiyat şansını elde edebilirdik. Kadınlarda son 2 Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda galibiyetimiz yok. Olimpiyatlarda çeyrek final kaçırdık, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında ilk 4'e oynamış bir takımdı. Sıralamaya bakıldığında son 5 yıldaki düşüşü görüyoruz. Takımla birlikte olabilmek, antrenmanlara, kamplara giderek sporcularla olmak onlara büyük bir motivasyon katacaktır. Her zaman takımımızla olacağız. Dünya Şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları gibi büyük turnuvalarda başkanları yanlarında olacak. FIBA sıralamasında yeniden yükseleceğiz" açıklamasında bulundu."SÜPER LİG TAKIMLARININ 8-9 MİLYON TL ARASI GELİRLERİ OLMASI LAZIM"Tüm gelirlerin kulüplerle şeffaf bir biçimde paylaşılacağını söyleyen Harun Erdenay, "Kulüplerle görüştüğümüzde ne kadar televizyon ve reklam geliri alacaklarını bilmiyorlar. 4'er milyon TL civarı bir bütçe alacağı kulüplere söylenmiş ve başka bir bilgi yok. Bizim yönetimimizde sponsor gelirleri, televizyon gelirleri gibi gelirler şeffaf bir biçimde kulüplerin önüne koyulacak. Onlarda sezon başı bütçelerinde ne kadar gelirleri olduğunu bilecek. 4 milyon gibi bir rakam çok küçük. En azından bugün Süper Lig'deki takımların 8-9 milyon arası gelirleri olması lazım. Finansal Fair Play kuralları da geldi, o da yapıyı düzeltecektir. Kulüplerin bu sert kurallara uyabilmesi için gelirlerinin arttırılması lazım" dedi."TÜRKİYE ORGANİZASYONLARI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YAPIYOR"

Türkiye'de büyük turnuvalar yapmak için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Erdenay, "Erkeklerde 3 büyük turnuva düzenledik. 2001 Avrupa Şampiyonası ve final oynadık. 2010'da da Dünya Şampiyonası düzenledik ve yine final oynadık. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayamadık. 2023 Dünya Şampiyonası için başvuru yapmıştım. 4 ayrı şehirde yapılası ve basketbolun yeniden canlanması anlamında güzel olacaktı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir turnuva için FIBA'ya başvurduk ve kabul ettiler. Ancak Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yapılacak olması nedeniyle vazgeçildi. 2023 Dünya Şampiyonası ülkemizde düzenleseydi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük bir olay haline gelecekti. Türkiye organizasyonları başarılı bir şekilde yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tam desteği oluyor. 2001 organizasyonunu oyuncu, 2010 organizasyonunu ise yönetici olarak gördüm ki devletimiz tüm olanakları federasyonun önüne açıyor. Uluslararası medyada da bu organizasyonlar hep iyi değerlendiriliyor" diye konuştu.