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Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor - Son Dakika

Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor

17.10.2021 10:58

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, ligi üst sıralarda tamamlayıp gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, ligi üst sıralarda tamamlayıp gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi.

Sezon öncesi Fatih Karagümrük'ten bordo-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki Fatih Kurucuk, AA muhabirine, Akdeniz ekibine ilk 11'de oynama hedefiyle geldiğini belirtti.

Takımdaki forma rekabetinin bireysel performansını arttırdığını ifade eden Fatih, "Sadece futbol odaklı yaşıyorum. Özel yaşantım da aynı şekilde. Futbol şu an hayatımda birinci sırada ve bu hep böyle devam edecek." dedi.

Fatih, Hatayspor bünyesinde bulunduğu için çok mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Beni Hatay'da ilk geldiğim günden itibaren çok iyi karşıladılar. Gerek saha içinde arkadaşlarım, gerekse taraftarlar bana çok sevgi gösteriyor. Ben de aynı şekilde onlarla mutlu oluyorum. Taraftarlarımızın her maçta olduğu gibi bizi desteklemeye devam etmelerini istiyorum. Onlarla daha güçlü oluyoruz. Takımda gerek Türk oyuncular gerekse yabancı oyuncular çok iyi bir uyum içerisinde. Herkes birbirine destek oluyor. Birimizin zorlandığı yerde diğer arkadaş görev alıyor ve gerçekten onu rahatlatıyor. Takım olarak saha içinde ve saha dışında çok iyi bir uyum içindeyiz."

Teknik direktör Ömer Erdoğan ile daha önce çalıştığını hatırlatan Fatih, "Ömer Erdoğan gerçekten muhteşem bir teknik adam. Öncelikle çok iyi bir insan. Genelde yurt dışında Türk futbolcular ülkemizi temsil ediyor ancak yakın zamanda Ömer hocamız gibi yerli teknik adamların da Türkiye'yi temsil edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hatayspor'u Avrupa kupalarına taşımak istiyoruz"

Fatih Kurucuk, takım olarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için çabaladıklarını dile getirdi.

Avrupa hedefleri bulunduğunu aktaran genç oyuncu, "Hatayspor'u Avrupa kupalarına taşımak istiyoruz. İnşallah sezon sonu bunu gerçekleştiririz ve Atakaş Hatayspor'u Avrupa'da görürüz." şeklinde konuştu.

Her maça ayrı bir önemle hazırlandıklarını da belirten Fatih, önlerindeki müsabakaları kayıpsız geçip iki hafta sonraki Beşiktaş karşılaşmasına odaklanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor
Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor
Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor
Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatayspor'un stoperi Fatih Kurucuk, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor - Son Dakika
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