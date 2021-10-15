Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 5, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde yapılacak maçların programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Beşirli)
Yarın:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Antalyaspor (Köyceğiz)
15.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Üçevler)
17.00 Beşiktaş- Hatayspor (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Lig
17 Ekim Pazar:
13.00 Üsküdar Belediyespor-Araç Belediyespor (Çamlıca)
14.00 İzmir Büyükşehir Belediyesor-Görele Belediyespor (Celal Atik)
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Antalya Anadolu- Anadolu Üniversitesi (Göynük Atatürk)
Kaynak: AA
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