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Isparta 32 Spor: 0 Kırşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika

Isparta 32 Spor: 0 Kırşehir Belediyespor: 0

23.10.2021 22:51
Isparta 32 Spor: 0 Kırşehir Belediyespor: 0

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 8. Maçında Kırşehir Belediyespor'la oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 8. Maçında Kırşehir Belediyespor'la oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı.

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Karabük Bölgesinden Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Can, Mehmet Kuru ve Emre Kaan Çalışkan isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, her iki kulübün başkanları, yöneticileri, daire müdürleri ve taraftarları izledi. Karşılaşmada her iki takımda son vuruşlarda başarılı olamayınca maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Maçın önemli anları:

Dakika 7: Kırşehirspor atağında Hasan Kaşıkara ceza yayı üzerinden sert vurdu, top kaleci Alp Arda'da kaldı.

Dakika 13: Kırşehirsporlu Savaş Yorulmaz'ın 25 metreden vuruşunu kaleci Alp Arda kurtardı.

Dakika 48: Kırşehirspor atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Ozan Karabacak'ın vuruşunu kaleci Alp son anda el koydu.

Dakika 56: Isparta 32 Spor atağında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan Özdemir'in sert vuruşunu kaleci Bekir Demircan elleriyle köşeden çıkardı.

Dakika 58: Isparta 32 Sporlu Mustafa Diler'in ceza yayı üzerinden sert vuruşu savunmaya da çarpmasına rağmen kaleci Bekir kurtardı.

Dakika 61: Isparta 32 Sporlu Gökhan Göksu, sol çaprazdan kaleye sokulmak isterken Kırşehirsporlu Sırat arkadan müdahale etti. Bu pozisyon sonrası saha karıştı. Her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken Kırşehir Belediyespor'dan Sırat ve Isparta 32 Spor'dan Kadir sarı kart gördü.

Dakika 71: Kırşehirspor atağında Tugay'ın sağdan ortasında Hakan'ın kafayla vuruşu kaleci Alp Arda'da kaldı.

Dakika 73: Isparta 32 Sporlu Gökhan Göksu'nun ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

MAÇIN KARNESİ:

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder xx, Hüseyin Can xx, Mehmet Kuru xx

ISPARTA 32 SPOR: Alp Arda xx, Şamil Başaran xx, Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Said Can Açıkalın x (dk. 46 Gökhan Göksu x), Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler x (dk. 70 Seyid Ahmet Han x), Gökhan Yılmaz xx . Furkan Özdemir x (dk. 70 Embiya Ayyıldız x), Taner Gümüş x (dk. 82 Bozan Uymaz), Mustafa Acar xx (dk. 86 Mahmut Altınkaya x)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan xx, Tugay Adamcıl xx, Volkan Kılıç xx, Osman Bodur xx, Fatih Çıplak xx, Hakan Erçelik xx (Zihni Temelci x), Mehmet Eksik xx, Sırat Yeşilördek xx, Savaş Yorulmaz xx (dk. 87 Nuh Aşkın) Hasan Kaşıkara x (dk. 68 Tarık Kurt x), Ozan Karabacak xx (dk 77 Mert Ilıman x)

SARI KARTLAR: Tugay Adamcıl, Sırat Yeşilördek, Osman Bodur. Savaş Yorulmaz (Kırşehir Belediyespor), Kadir Turhan. Mustafa Diler (Isparta 32 Spor),

GOL: Yok - ISPARTA

Isparta 32 Spor: 0 Kırşehir Belediyespor: 0
Isparta 32 Spor: 0 Kırşehir Belediyespor: 0

Kırşehir Belediyespor, Kırşehirspor, Isparta, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor: 0 Kırşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor


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