Isparta 32 Spor: 3-1

STAT: Bodrum İlçe

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Bodrumspor evinde Isparta 32 Spor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekip 12'nci dakikada Berk İsmail'in golüyle öne geçerken, konuk takım bu gole 37'nci dakikada Efşan'la yanıt verdi. İlk yarısı ve 90 dakikası 1-1 biten müsabakada yeşil-beyazlılar, 104'üncü dakikada penaltıdan Berk İsmail'in golüyle yeniden öne geçti. Bodrumspor adına son sözü 120'nci dakikada Burhan Eşer söyledi: 3-1. Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir takımın başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

- Bodrum