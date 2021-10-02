İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

Süper Lig'in 8'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.11'inci dakikada Juanfran'ın ortasında Diedhiou topu kafayla indirdi. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.29'uncu dakikada Serdar Gürler'in kullandığı korner atışında Hadziahmetovic'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.35'inci dakikada Efecan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Diedhiou kafayı vurdu ancak top auta gitti.43'üncü dakikada Juanfran'ın ceza sahasına gönderdiği topa Diedhiou iyi yükseldi vurdu. Kaleci Sehic topu köşeden çıkardı.48'inci dakikada Emre Akbaba'nın korner atışında Fatih Aksoy topu kafayla filelere gönderdi 0-1.56'ncı dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.69'uncu dakikada Emre Akbaba'nın ceza alan sağ çaprazdan içeriye gönderdiği top, karambolde kaldı, Efecan'ın boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. Ancak maçın hakemi Mert Güzenge VAR'ın uyarısıyla golü, pozisyondaki ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti. 72'nci dakikada Serdar Gürler'in ceza alanı sağ çaprazından ortasına yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.86'ıncı dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza alanına gönderdiği top Awaziem'e çarparak ağlarla buluştu.1-1

Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.