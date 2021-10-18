İzmir Arkas Körfez Yarışı'nda şampiyon Comet A

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-17 Ekim tarihlerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali'nin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı, körfezi renklendirdi. Yarışlara 26 tekne, yaklaşık 250 yelkenci katıldı. Yarışın genel sonuçlarına göre Comet A teknesi ile Arkas MAT Sailing Team şampiyon olurken, Team LineA Rossa ekibi ikinci, Eshquia-VMG Yelken takımı ise üçüncü oldu.

İzmir'in de uluslararası bir yat yarışı olması gerektiğine inançla yola çıkan Arkas, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün destekleri ile düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı, dördüncü yılında da renkli anlara sahne oldu.Üçgen rotalarda iki gün boyunca her gün iki yarışla kıyasıya mücadelenin yaşandığı İzmir Arkas Körfez Yarışı, İzmir Marina'dan start aldı. Yarış, Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi arasında, Göztepe Vapur İskelesi'nden Konak Vapur İskelesi'ne, Alaybey'den Bostanlı Vapur İskelesi'ne kadar sahil boyunca keyifle izlendi. İlk gün rüzgarın yön değiştirmesi ve yağmurla yarışmacılara zorlu anlar yaşatan organizasyonda ikinci gün imbat rüzgarına uyum sağlayan ekipler başarılı oldu. Yarış, dün Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen kupa töreniyle sona erdi. Farklı kategorilerde dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.