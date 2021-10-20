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Karşıyaka'da Taşyürek teşhisi koydu - Son Dakika

Karşıyaka'da Taşyürek teşhisi koydu

20.10.2021 12:22
Karşıyaka'da Taşyürek teşhisi koydu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son sıradaki Karabükspor'dan sonra sezonun ikinci galibiyetini yine düşme hattındaki Ceyhanspor'u iç sahada 1-0 yenerek alan Karşıyaka'da takımını ilk maçına çıkaran teknik direktör Ahmet Taşyürek, 3 puan güzel olsa da oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son sıradaki Karabükspor'dan sonra sezonun ikinci galibiyetini yine düşme hattındaki Ceyhanspor'u iç sahada 1-0 yenerek alan Karşıyaka'da takımını ilk maçına çıkaran teknik direktör Ahmet Taşyürek, 3 puan güzel olsa da oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi. Geçen sezon 1'inci Lig'de Boluspor'u çalıştırdığı dönemden sarkan 2 maçlık cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden tecrübeli teknik adam, "Daha önce bu ligde görev yaptım. Kariyerimdeki 5 Play-Off'tan biri Kırıkhanspor'daydı. Beklentim düşüktü ama ligin seviyesi çok düşmüş. Karşıyaka'yla anlaşmadan geçen çarşamba günü oynanan maçları canlı takip ettim. Grupta 9 maçın tamamı uzun süre golsüz berabereydi. Biz rakiplerin oynadığı topa bakmadan futbolun doğrularını yapmalıyız" dedi.

Takım halinde ilk kez antrenman yapma fırsatı bulduklarını belirten Taşyürek, "Tempomuzu artırmamız gerekiyor. Kötü oynayan, yürüyecek hali olmayan Ceyhanspor'a kazara 1 gol atabildik. Gol yollarında sıkıntılarımız var. Arkamız çok açık, bloklarımız çok kopuk. Önde çoğalamıyoruz, çok gol kaçırıyoruz. Bunları takım halinde doğruları yaparak aşacağız. Antrenör dokunuşu için çalışmak lazım. Futbol sonuç oyunu, kısa zamanda sonuç almalıyız. Devreye kadar maksimum puanı toplamalıyız. Takım geride kalan haftalarda dibi görmüş, artık yükselme zamanı" diye konuştu. "Büyük camiaların ligi olmaz" diyen Taşyürek, "Ben 1'inci Lig'den buraya gelirken 3'üncü Lig'e değil Karşıyaka'ya geldim. Bu ligden mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Burası Karşıyaka gibi bir camianın yeri değil" şeklinde konuştu.

TRANSFER ELEŞTİRİSİSezon başında transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırıp 12 takviyeyle şampiyonluk hedefi koyan Karşıyaka'da kadro mühendisliğinin yanlış yapıldığını belirten Ahmet Taşyürek, "Yıllar sonra dosyalar kapatılarak, büyük emek harcanarak transfer açılmış. Ancak kadro mühendisliği yanlış. Alınan 6 oyuncu oynamış, 6'sı oynayamamış. Takımda 29 futbolcu var ama 13-14'ü hazır durumda. Kadro planlaması doğru yapılsa takımın bulunduğu konum farklı olurdu" dedi."TARAFTARI KAZANMALIYIZ"Ceyhanspor maçını tribünde 501 biletli seyirciye oynayan Karşıyaka'da taraftarı kazanmaları gerektiğini belirten Ahmet Taşyürek, "Biz futbolcu olarak Karşıyaka deplasmanına gelince ayaklarımız titrerdi. En az 1 puanı taraftar bizden alırdı, kalan 2 puandan birini almak için oynardık. Buraya gelenin elinin ayağının titremesi lazım. Büyük takımlar için lig farketmez. Bu ligde Karşıyaka taraftarının sığacağı deplasman stadı bile yok. Taraftarımızı da silkindirip alacağımız sonuçlarla puan mücadelesinde yanımıza çekeceğiz. Onlar da yanımızda olunca kapanmayacak fark yok" ifadelerini kullandı. KARAKÖPRÜ MAÇI GÜNDÜZ

?Ligde şimdiye kadar iç saha maçlarını akşam saatlerinde oynayan Karşıyaka'da 31 Ekim Pazar günü yapılacak Karbel Karaköprü Belediyespor mücadelesini saat 19.00'dan rakipten de onay alarak 14.00'e aldırdığını söyleyen Ahmet Taşyürek, "İzmir Atatürk Stadı'nda zaten seyir zevki çok kötü. Bunun üzerine kötü sonuçlar geç saatteki maçlarda taraftarı tribünden uzaklaştırmış. İnşallah bu stattaki son maçımızı Karaköprü'yle oynayıp kasım ayıyla birlikte modern, tribünleri sahaya yakın Bornava Stadı'nda taraftarımızla yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.


Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Kırıkhanspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Taşyürek teşhisi koydu - Son Dakika Spor


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