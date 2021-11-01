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Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı - Son Dakika

Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı

01.11.2021 13:25
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 2 gün süren turnuvaya farklı kategorilerde 80 satranç sporcusu katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası, ödül töreni ile sona erdi.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında derece girenler belli oldu.

Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisleri'nde başlayan turnuvanın açılış hamlesini Kartal Belediyesi Meclis Üyesi ve Kartal Belediye Spor Başkanı Umut Daştan gerçekleştirdi. Satrancın en önemli spor dallarından biri olduğunu vurgulayan Daştan, gelecek nesilleri oluşturacak satranç sporcularına başarılar diledi. Daştan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in; çocukların zihinsel gelişimine ve karar alma sürecine olumlu etkileri nedeniyle satranç sporuna destek verdiğini ve Satranç Akademisi'nin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti. Daştan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından satranç tahtasında ilk hamleyi yaparak turnuvayı başlattı.

Turnuvada iki gün boyunca tatlı bir rekabet yaşandı

İki gün boyunca tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada 12 yaş altı ve 18 yaş altı olmak üzere 2 kategoride 80 satranç sporcusu yarıştı. 6 tur, 35 dakika+30 saniye düşünme süresinde UKD Turnuvası olarak yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara Kartal Belediyesi tarafından kupa ve nakit para ödülü verildi. Turnuvaya katılan tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Satranç oyuncularına ödülleri takdim edildi

Çekişmeli geçen turnuvanın son gününde 12 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde 5. olan sporculara Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, 4'üncülere Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Erdal Kıskanç, 3'üncülere Başkan Danışmanı Özbey Pekşen ve 2'ncilere ise Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, madalya, kupa ve hediye çeklerini verdi.

Her iki kategorinin 1'incilerine ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar tarafından madalya, kupa ve hediye çekleri takdim edildi. Başkan Yardımcısı Uçar, Kartal Belediyesi olarak satranç sporuna verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti. Kartal Belediyesi Satranç Akademisi ile satranç sporcularının yetiştirildiğini ifade ederek emeği geçen herkese ve sporculara teşekkür etti.

Turnuvanın en centilmen ismi seçilen engelli sporcu Mustafa Oytun Satıluşağı ise ödülünü Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Hakemi Ramazan Türkmen'in elinden aldı.

Turnuvada derece giren isimler ve kategorileri şöyle:

12 yaş altı kategorisi

1. Poyraz Emir Hekim

2. Ali Atilla Öpçün,

3. Kerem Altan Çalıkoğlu

4. Göker Yılmaz

5. Doruk Doğan

18 yaş altı kategorisi

1. Kaan Kuzubaşıoğlu

2. Oğuzhan Bilal Gücükodacı

3. Ezgisu Çağlayan

4. Bedirhan Bekri

5. Eren Şahin Özcan - İSTANBUL

Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı
Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı

Kartal Belediyesi, Satranç Turnuvası, Cumhuriyet, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal Belediyesi Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda hamleler yarıştı - Son Dakika Spor


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