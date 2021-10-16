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Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor

16.10.2021 11:28
Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Kentte 2012 yılında kurulan ve geçtiğimiz sezon ilk kez mücadele ettiği Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösteren Kayseri ekibi, yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor.

Kadrosunu Azerbaycan'dan Sona Rahimova'yı transfer ederek güçlendiren Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

Antrenör Sercan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıl önce kurdukları takımlarıyla başarıdan başarıya koştuklarını söyledi.

Mücadeleye 3. ligden başladıklarını ve peş peşe başarılar elde ederek en üst lige çıkma başarısı gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Şu anda Süper Lig'deyiz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Geçen sene liglerimiz pandemiden dolayı kısa bir turnuva şeklinde oldu. Kızlarımız orada çeyrek finale kadar çıktı. Bizim için verimli bir turnuva oldu. Lige bu sezon daha iddialı hazırlanıyoruz." dedi.

"İlk başta okullarda sporcu taraması yaptık." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu an A takımda oynayan birçok sporcu bu taramanın neticesinde keşfedilen kızlar. Takımı ilk kurduğumuzda çocukların alilerini ikna etmek için evlerine kadar gittik. Gecelere kadar oturduk. Şu anda tam tersi bir durum var. Veliler çocuklarını kendi getiriyor. 'Yetenekli kızım var' diyor, futbola yönlendiriyor. Bunun da bir çok sebebi var. Gençler burada başarılı oluyor, milli takımlara gidiyor, önleri açılıyor. Veliler daha duyarlı, Kayseri bu yönde gelişiyor. Futbol erkek hegemonyasında görülüyor ama bu algıyı kırdık. Büyük takımların katılımı ile lige bakış açısı da değişiyor. Eski dönemlerde milli takım ya da kulüpler olarak Avrupa'ya gittiğimizde fark yiyerek dönüyorduk şimdi kafa kafaya oynuyoruz. Bundan 3 sene sonra daha iyi yerlere geleceğimizden eminim."

Hedef önce şampiyonluk

Futbolcu İrem Barut (17) da, 4 yıldır futbol oynadığını ve milli takıma seçildiğini söyledi.

Futbolu seven bir aileden geldiğini ve bu spora doğuştan ilgisi olduğunu dile getiren Barut, "Profesyonel olmadan önce de sokaklarda erkek çocuklarıyla futbol oynuyordum. Ailemde futbol çok seviliyor ve beni bu konuda çok desteklediler. Geçtiğimiz yıl ilk defa Süper Lig'de oynamamıza rağmen iyi sonuçlar aldık. Bu sezon çok sayıda takım kuruldu ve lig daha zorlu olacak ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıp üst sıralardaki yerimizi almak istiyoruz." yorumunda bulundu.

Azerbaycanlı Sona Rahimova (20) da bu sezon Kayseri Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu ve yeni sezonda Türkiye'de futbol oynayacağı için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki kadın futbol liginin üst düzeyde olduğunu, bunun için Kayseri'den gelen teklifi düşünmeden kabul ettiğini anlatan Rahimova, şu ifadeleri kullandı:

"Futbola mahallede erkek çocuklarla oynayarak başladım. Daha sonra okulda beden eğitimi öğretmenim beni bir kulübe yönlendirdi ve futbol oynamaya devam ettim. Bu sezon da Kayseri'den teklif aldığımda çok sevindim. Benim için bu büyük başarı. Daha önceki yıllarda Türkiye'ye Azerbaycan Milli Takımı ile kampa gelmiştik. Burada hem Azerbaycan'ı hem de kendimi temsil ediyorum. Ligde zor rakiplerimiz var ama kulüp olarak hedefimiz şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak."

Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor
Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor
Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor
Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor
Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Gençlerbirliği, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayseri Gençlerbirliği, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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