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Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika

Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı

29.10.2021 08:53
Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı

Yukatel Kayserispor kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kulübün sosyal paylaşım sitelerinden video ve fotoğraf paylaştı.

Yukatel Kayserispor kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kulübün sosyal paylaşım sitelerinden video ve fotoğraf paylaştı.

Yukatel Kayserispor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla klip yayınladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kulübün resmi sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından " Cumhuriyet'imizin ilanının 98. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" ifadesi paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğrafta Kayserispor logosunun bir yanında K harfi yer alırken, diğer yanda ise Atatürk fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşılan videoda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konuşması yer aldı. - KAYSERİ

Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı

Mustafa Kemal Atatürk, Kayserispor, Cumhuriyet, 29 Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı - Son Dakika Spor


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