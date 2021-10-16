Kenan Koçak: Oyuncuları izleyerek milli takım için en doğru kararı vereceğiz

"Takımdaşlıktan ve takım arzusundan memnunuz

"Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz"

"Ekip olarak Türk futbolu için elimizden geleni yapacağız"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, milli takımın son durumu ve takımın performansı hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Takımın arzu ve isteğinden memnun kaldıklarını dile getiren Koçak, "Yeni bir ekibiz ve takımla yeni buluştuk. Zorlu müsabakalar oynadık. Takımdaşlıktan ve takımın arzusundan gayet memnunuz. Her şeyde yüzde yüz istediğimiz gibi olmadı. İddiamız devam ediyor. Sonuna kadar da kovalayacağız. Stefan hocamızın da dediği gibi birlik ve beraberlik içinde hedefimize ulaşacağız" diye konuştu."LETONYA MAÇINDAN SONRAKİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÖRÜNCE TEKNİK EKİP OLARAK ÇOK SEVİNDİK"Takımdaki birlik ve beraberlikten dolayı teknik ekip olarak büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren Koçak, "Bir haftadan biraz daha fazla vaktimiz yoktu, takımla çok fazla zaman geçiremedik. Takımı tam tanıyamadan zorlu müsabakalar oynadık. Bu tür galibiyet gelmesi ister istemez Stefan hocamızı ve tüm ekibi duygulandırdı. Maç sonunda da o birlik ve beraberliği görünce daha çok sevindik. Bu birlik ve beraberliği yaşadığımızda başarıya ulaşabiliriz. Ekip olarak bu birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu."OYUNCULARI SÜREKLİ İZLEYEREK MİLLİ TAKIM İÇİN EN DOĞRU KARARI VERECEĞİZ"Maçları yerinde takip ederek oyuncuları izlediklerini ve raporlar hazırladıklarını söyleyen Koçak, "Çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için iş bitmedi. Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Yurt içinde oynayan oyuncularımız var. Dağılım yaparak oyuncularımızı takip edeceğiz. Yarın Sivas maçına gideceğiz. İstanbul'daki maçları izleyeceğiz. İşimiz bu, Stefan Kuntz hocamızın raporu doğrultusunda oyuncuları izleyerek milli takım için en doğru kararı vereceğiz" açıklamasında bulundu."DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ"

Kısa vadede planlar yaparken yapılanma anlamında da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Koçak, "Kısa vadede iki önemli maçımız var. İki maçı da alarak Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Kısa vadede planlar yaparken, yapılanmaya da gitmemiz lazım. Gençlere yönelmemiz lazım. Takım olarak birbirimizi bulmamız lazım. Daha çok işimiz var. İşimizi çok seviyoruz, elimizden geleni yapacağız. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur" dedi.