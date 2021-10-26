Kepez'in sultanları Marmaris Belediyesi ile karşılaşacak

Kadınlar 2'inci Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımı, grubundaki zirve mücadelesinde 3'üncü maçlarını Marmaris Belediyesi ile yapacak.

Kadınlar 2'inci Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımı, grubundaki zirve mücadelesinde 3'üncü maçlarını Marmaris Belediyesi ile yapacak. Deplasmandaki ilk maçlarında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni set vermeden geçen Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, ikinci maçını Pamukkale Belediyesi ile oynamıştı. Voleybol Kadınlar 2'inci Ligi 6'ncı Grup'ta ter döken Kepezli kızlar, üçüncü maçlarını Marmaris'te 31 Ekim'de oynayacak. Bir transfer haricinde tamamı kendi alt yapısından yetişen sporculardan oluşan takım, deplasmanda aldığı puan karşılığı grubunda 4'üncü sırada yer alıyor. - ANTALYA

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